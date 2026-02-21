Imposible de atajar: el golazo que le metieron al Dibu Martínez en el empate de Aston Villa ante Leeds

Aston Villa y Leeds United igualaron 1-1. Emiliano Martínez tuvo una buena actuación, pero no pudo evitar que le convirtieran un tantazo para enmarcar.

El Aston Villa de Emiliano Martínez dejó pasar una oportunidad de oro para recortar distancias con el Arsenal y quedar a 5 puntos de la cima. Este sábado empató 1-1 como local ante el Leeds United por la fecha 27 de la Premier League y comienza a complicarse en la ilusión por quedarse con el título.

El Dibu tuvo una correcta actuación y sumó algunas atajadas clave a lo largo de los 90 minutos que mantuvieron a su equipo en partido. Sin embargo, no pudo evitar que a los 30' le metieran un auténtico golazo imposible de atajar que ya es candidato a ser el mejor de la jornada.

El golazo que le metieron al Dibu Martínez en Aston Villa - Leeds United El golazo que le metieron al Dibu Martínez en Aston Villa - Leeds United Los Whites tuvieron un tiro libre a favor un tanto esquinado y aproximadamente a unos 25 metros del arco. El alemán Anton Stach fue el encargado de ejecutarlo, logró engañar al arquero marplatense, que se esperaba un centro al área, y con un potente remate la clavó al ángulo. El campeón del mundo se mandó una buena volada, pero nada se podía hacer para evitar el 1-0 a favor de la visita.

De todos modos, los Villanos no se rindieron y fueron a buscar la remontada con ímpetu, aunque apenas pudieron rescatar una igualdad sobre el final con un tanto de Tammy Abraham al minuto 88. De este modo, se quedaron con un punto que no les sirve mucho en su lucha por alcanzar a los Gunners.