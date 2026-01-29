Europa League: el Aston Villa de Dibu Martínez y la Roma de Dybala, entre los mejores del top 8

Aston Villa ganó un partido de locos, mientras que la Roma empató sobre la hora y se metió de milagro en octavos de la Europa League. Así les fue a todos los argentinos.

El Dibu Martínez fue protagonista clave en la clasificación de Aston Villa a los octavos de la Europa League.

Al igual que la Champions en la jornada de ayer, la Europa League bajó el telón de su inédita etapa de liga con 18 partidos en simultáneo y dejó el mapa completo de clasificados rumbo a la fase final. Y para Argentina hubo pleno total: ningún futbolista albiceleste quedó eliminado en la primera fase. Tremendo.

Así fue la última jornada de la Europa League para los argentinos El Olympique de Lyon se quedó con el primer puesto tras vencer 4-2 al PAOK de Grecia pese a no contar con Nicolás Tagliafico, que continúa recuperándose de una lesión. Apenas por detrás terminó el Aston Villa de Emiliano "Dibu" Martínez y Emiliano Buendía, que protagonizó una remontada memorable ante el Salzburgo y le ganó 3-2 para cerrar como escolta con los mismos puntos -21- pero menor diferencia de gol

Otro que se metió directos en octavos de final fue el Betis de Giovani Lo Celso -también out por lesión- Chimy Ávila y Valentín Gómez, que le ganó 2-1 al Feyenoord y se posicionó en el cuarto puesto. A su vez, la Roma de Paulo Dybala y Matías Soulé le empató al Panathinaikos -gol de Vicente Taborda- sobre la hora con uno menos y tomó el último lugar del top 8 por tener más goles a favor que el Genk (+7 contra +4).

Vicente Taborda marcó en el 1-1 ante Roma para que Panathinaikos se meta en los playoffs de la Europa League. Vicente Taborda marcó en el 1-1 ante Roma para que Panathinaikos se meta en los playoffs de la Europa League. Foto: EFE En cuanto a los que deberán ir a playoffs, la lista también tiene fuerte presencia argentina: Bologna clasificó con Santiago Castro y Benjamín Domínguez, Nottingham Forest avanzó con Nicolás Domínguez y Celta de Vigo hizo lo propio con Franco Cervi.