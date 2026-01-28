Champions League: Liverpool y Barcelona pasaron a octavos y Real Madrid, PSG, Atlético e Inter van a playoffs

La Champions League 2025-26 tuvo una definición épica con 18 partidos disputados en simultáneo para ordenar la tabla única del nuevo formato. Con 36 equipos en competencia, solo los ocho primeros lograron el pase directo a octavos, mientras que del noveno al vigésimo cuarto deberán jugar los playoffs.

Arsenal se quedó con el primer puesto con 24 puntos tras vencer 3-2 al Kairat Almaty, seguido por Bayern Múnich con 21, que superó 2-1 al PSV. En la tercera ubicación apareció Liverpool , que goleó 6-0 al Qaraba con un doblete de Alexis Mac Allister y llegó a 18 unidades.

Tottenham fue cuarto con 17 puntos tras vencer 2-0 al Eintracht Frankfurt, mientras que Barcelona remontó ante Copenhague y ganó 4-2 para quedar quinto con 16. Con esa misma cantidad terminaron Chelsea , que venció 3-2 al Napoli con un gol de Enzo Fernández, y Manchester City, que superó 2-0 al Galatasaray.

Alexis Mac Allister convirtió un doblete para la goleada del Liverpool.

Alexis Mac Allister convirtió un doblete para la goleada del Liverpool

Uno de los grandes golpes fue para Real Madrid . La histórica derrota 4-2 ante Benfica, que convirtió un gol agónico con su arquero , lo dejó con 15 puntos y lo mandó a los playoffs. También quedaron fuera del top ocho el Inter, pese a vencer 2-0 al Borussia Dortmund, y el Atlético de Madrid, que perdió 2-1 con Bodo Glimt y dejó escapar la clasificación directa.

La jornada también tuvo dramatismo con el gol agónico del arquero Anatoli Trubin, que permitió a Benfica meterse entre los 24 mejores, y con el triunfo de Sporting de Lisboa sobre Athletic Club en el último minuto para trepar al séptimo puesto.

En la última jugada de Benfica-Real Madrid, Anatoliy Trubin, el arquero de Benfica, puso el 4-2 que le dio la clasificación a los portugueses.

Tablas de posiciones Champions League Las posiciones finales de la primera fase de la Champions League 2025/26 @ChampionsLeague

Con este nuevo formato, los ocho primeros avanzan directo a octavos, del 9° al 24° juegan playoffs a doble partido y del 25° en adelante quedan eliminados. En esta edición, clubes como Marsella, Ajax, Napoli y Villarreal quedaron fuera de toda competencia europea.

Así se jugarán los playoffs de la Champions League

Dieciséis equipos clasifican a los playoffs, del puesto 9 al 24, y para el sorteo los primeros ocho fungen como cabezas de serie y los ocho restantes no. Los equipos se dividen en parejas y se enfrentan los primeros lugares contra los últimos en las siguientes llaves.

Playoffs Champions League Con cruces picantes, así se jugarán los playoffs de la Champions League @ChampionsLeague

¿Cuándo, dónde y a qué hora será el sorteo de Playoffs?

El sorteo para los playoffs de la Champions League se llevará a cabo el viernes 30 de enero en Nyon, Suiza a las 8 de Argentina y se podrá seguir a través de UEFA.com.

¿Cuándo y cómo se jugarán los Playoffs de la Champions?

Las eliminatorias se juegan a ida y vuelta y las cabezas de serie obtendrán la localía para el segundo duelo. La ida de los Playoffs se jugarán el 17 y 18 de febrero y la vuelta está programada para los días 24 y 25.

Calendario de eliminatorias y próximo sorteo de la Champions League

Playoffs: 17/18 y 24/25 de febrero de 2026

Sorteo de octavos, cuartos y semifinales: 27 de febrero de 2026

Octavos de final: 10/11 y 17/18 de marzo de 2026

Cuartos de final: 7/8 y 14/15 de abril de 2026

Semifinales: 28/29 de abril y 5/6 de mayo de 2026

Final: 30 de mayo de 2026