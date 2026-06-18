Impensado: un ex mediocampista ofensivo de River fue ofrecido a Boca y Riquelme podría abrir una negociación

Boca Juniors sigue trabajando en la conformación del plantel para la nueva etapa encabezada por Rodolfo Arruabarrena y, en las últimas horas, surgió una posibilidad inesperada en el mercado de pases. Esequiel Barco , actual futbolista del Spartak de Moscú y con pasado en River, fue ofrecido al club de la Ribera.

La situación se produce en un contexto de intensa actividad para la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme , que busca alternativas para reforzar distintos sectores del equipo de cara a la próxima temporada. Según trascendió, tanto el cuerpo técnico como los dirigentes analizan la posibilidad y no descartan avanzar en conversaciones.

La aparición de Barco en el radar xeneize llama la atención por su pasado en River, donde fue una pieza importante y conquistó títulos locales antes de continuar su carrera en el fútbol ruso.

Durante este mercado de pases, el nombre de Barco también estuvo vinculado a Independiente, club en el que se formó y desde el que dio el salto al fútbol internacional. Sin embargo, las negociaciones para concretar su regreso no avanzaron debido a diferencias económicas con el Spartak de Moscú.

El futbolista mantiene contrato con la institución rusa hasta junio de 2027, una situación que condiciona cualquier posible transferencia. En ese escenario, su nombre comenzó a ser ofrecido a otros clubes del fútbol argentino y Boca apareció como una de las alternativas.

Aunque su pasado en River podría parecer un obstáculo, desde el entorno xeneize no descartan evaluar la oportunidad si las condiciones deportivas y económicas resultan convenientes para la institución.

Esequiel Barco fue ofrecido a Boca.

Los antecedentes de Barco en River

Entre 2022 y 2024, Esequiel Barco disputó 127 partidos con la camiseta de River. Durante ese período convirtió 17 goles y aportó 19 asistencias, además de formar parte de los equipos que conquistaron la Liga Profesional 2023, el Trofeo de Campeones 2023 y la Supercopa Argentina.

Su capacidad para desempeñarse como mediocampista ofensivo o atacante por las bandas lo convirtió en una pieza habitual dentro de las distintas estructuras tácticas utilizadas por el conjunto millonario.

Esa versatilidad es uno de los aspectos que podría resultar atractiva para Boca, que analiza variantes para fortalecer su plantel de cara a una temporada exigente.

El contexto del mercado de pases de Boca

La posible aparición de Barco en la órbita xeneize coincide con días de fuertes movimientos dentro del club. Este jueves comenzó formalmente la pretemporada bajo las órdenes de Arruabarrena y, al mismo tiempo, la dirigencia avanzó con una profunda reestructuración del plantel.

Además, Boca viene de poner fin a las negociaciones por Sebastián Villa luego de que Independiente Rivadavia rechazara una segunda propuesta superior a los seis millones de dólares. Si bien puertas adentro algunos interpretan aquella decisión como una estrategia para intentar modificar las condiciones de la negociación, el club también continúa explorando otras alternativas para reforzar el sector ofensivo.

En ese contexto aparece el nombre de Barco, un futbolista con experiencia en el fútbol argentino y un pasado estrechamente vinculado a River. Por ahora no existe una negociación formal, pero el ofrecimiento ya está sobre la mesa y es analizado por la dirigencia y el cuerpo técnico.