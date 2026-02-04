Hockey sobre patines: Valentín Grimalt contó detalles de su salida de la selección nacional

Después de más de una década defendiendo la camiseta argentina, Valentín Grimalt anunció su despedida de la Selección nacional de Hockey sobre patines . La decisión, según explicó en MDZ Ra dio 105.5 FM , no responde a cuestiones deportivas sino a una evaluación personal y familiar, tras un proceso que no fue sencillo de atravesar.

El jugador mendocino reconoció que se trató de una determinación difícil, que llevó tiempo digerir y que implicó días complejos en lo emocional. Sin embargo, sostuvo que fue una decisión consensuada con su familia y asumida con la convicción de que era el momento indicado para dar ese paso.

Grimalt explicó que el tema ya venía siendo conversado en el ámbito familiar y que sabían que, tarde o temprano, ese momento iba a llegar. En ese marco, remarcó que priorizar el equilibrio personal y familiar fue clave para tomar la decisión final.

En cuanto a la comunicación con el seleccionado, el ex capitán detalló que primero informó su determinación al cuerpo técnico y luego al capitán y al subcapitán del equipo. Según relató, la noticia cayó como un impacto inesperado dentro del grupo, en pleno proceso deportivo, aunque entendió que se trata de decisiones que generan sensaciones encontradas puertas adentro.

Grimalt alza la Copa de las Naciones Grimalt alza la Copa de las Naciones 2024, la ultima que disputó.

El jugador aclaró que su salida no está vinculada al nivel competitivo de la Selección nacional, a la que definió como un equipo de élite y siempre candidato a pelear por el título mundial. Actualmente, Grimalt atraviesa un gran presente deportivo en Europa: es puntero del torneo italiano y disputa la Champions League, lo que refuerza su postura de que la decisión no pasa por el rendimiento ni por lo deportivo.

Evitar conflictos y seguir con la tranquilidad familiar

En ese sentido, explicó que una eventual convocatoria este año podría haberle generado un conflicto contractual con su actual club, motivo por el cual prefirió evitar tensiones y preservar la tranquilidad mental y familiar.

Al repasar su carrera internacional, Grimalt destacó especialmente su etapa en el hockey italiano. Fueron siete años en el Lodi, los últimos cinco como capitán, una experiencia que marcó profundamente su vida personal y profesional. “Llegamos dos personas y nos fuimos cuatro”, resumió, al referirse al crecimiento familiar durante su estadía, y expresó un fuerte cariño por la ciudad y la institución.





Finalmente, el referente del hockey mendocino realizó un análisis del presente local, señalando que el crecimiento más marcado se dio en la rama femenina. En cuanto al masculino, observó que la salida de muchos jugadores hacia Europa le restó competitividad al torneo local y que, a diferencia de años anteriores, hoy predominan equipos más jóvenes. Si bien reconoció el buen nivel general, sostuvo que le cuesta encontrar equipos que puedan competir de igual a igual con los grandes planteles que marcaron una época, como los Talleres, Murialdo o Petroleros de los años 2012 y 2013.