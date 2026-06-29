Hockey mendocino: sorpresas, clásico y emoción para definir los semifinalistas

Maristas de San Rafael y Banco Mendoza dieron el golpe en el hockey mendocino. Los Tordos ganó el clásico y Murialdo sufrió para avanzar a semifinales.

La lucha por el título del Torneo Apertura de hockey sobre césped femenino ya tiene a sus cuatro protagonistas. Luego de una apasionante jornada de cuartos de final, Los Tordos, Murialdo, Banco Mendoza y Maristas de San Rafael avanzaron de ronda y quedaron a un paso de la gran definición.

Hockey mendocino: ya están los cuatro mejores del Apertura Marista (SR) se metió entre los cuatro mejores Asociación Mendocina de Hockey Una de las sorpresas de la jornada la dio Marista de San Rafael. El conjunto sureño derrotó por 1 a 0 a Alemán "A" y confirmó que está dispuesto a pelear por el campeonato. Las Teutonas buscaron el empate durante gran parte del encuentro, pero se encontraron con una defensa sólida y ordenada que sostuvo la ventaja hasta el pitazo final.

Un clásico a toda emoción para Los Tordos Otro de los grandes atractivos fue el clásico entre Los Tordos y Marista. Pese al desgaste que significó haber disputado recientemente la final de la Superliga Argentina en Rosario, el equipo Azulgrana volvió a demostrar su jerarquía y se quedó con el duelo por 1 a 0 para meterse entre los cuatro mejores del torneo.

Los Tordos, una vez más en instancia final. Asociación Mendocina de Hockey Banco Mendoza también cumplió con su objetivo. El conjunto de Chacras de Coria derrotó 1 a 0 a Regatas/Andino gracias al gol de Josefina Francisco y consiguió el boleto a las semifinales. En la próxima instancia tendrá un duro compromiso frente a Murialdo.

Murialdo, por su parte, debió trabajar más de la cuenta para seguir en carrera. Las canarias igualaron 2 a 2 frente a Universidad de San Juan, pero la ventaja deportiva obtenida durante la fase regular les permitió avanzar de ronda. Agustina Antiga y Natalia Castronovo marcaron para Murialdo, mientras que Milagros García y Mía Tadini anotaron para el conjunto sanjuanino.