Hockey mendocino: sorpresas, clásico y emoción para definir los semifinalistas
Maristas de San Rafael y Banco Mendoza dieron el golpe en el hockey mendocino. Los Tordos ganó el clásico y Murialdo sufrió para avanzar a semifinales.
La lucha por el título del Torneo Apertura de hockey sobre césped femenino ya tiene a sus cuatro protagonistas. Luego de una apasionante jornada de cuartos de final, Los Tordos, Murialdo, Banco Mendoza y Maristas de San Rafael avanzaron de ronda y quedaron a un paso de la gran definición.
Hockey mendocino: ya están los cuatro mejores del Apertura
Una de las sorpresas de la jornada la dio Marista de San Rafael. El conjunto sureño derrotó por 1 a 0 a Alemán "A" y confirmó que está dispuesto a pelear por el campeonato. Las Teutonas buscaron el empate durante gran parte del encuentro, pero se encontraron con una defensa sólida y ordenada que sostuvo la ventaja hasta el pitazo final.
Un clásico a toda emoción para Los Tordos
Otro de los grandes atractivos fue el clásico entre Los Tordos y Marista. Pese al desgaste que significó haber disputado recientemente la final de la Superliga Argentina en Rosario, el equipo Azulgrana volvió a demostrar su jerarquía y se quedó con el duelo por 1 a 0 para meterse entre los cuatro mejores del torneo.
Banco Mendoza también cumplió con su objetivo. El conjunto de Chacras de Coria derrotó 1 a 0 a Regatas/Andino gracias al gol de Josefina Francisco y consiguió el boleto a las semifinales. En la próxima instancia tendrá un duro compromiso frente a Murialdo.
Murialdo, por su parte, debió trabajar más de la cuenta para seguir en carrera. Las canarias igualaron 2 a 2 frente a Universidad de San Juan, pero la ventaja deportiva obtenida durante la fase regular les permitió avanzar de ronda. Agustina Antiga y Natalia Castronovo marcaron para Murialdo, mientras que Milagros García y Mía Tadini anotaron para el conjunto sanjuanino.
De esta manera, las semifinales del Apertura prometen dos cruces de alto voltaje: Los Tordos se medirán con Maristas de San Rafael, mientras que Banco Mendoza enfrentará a Murialdo en busca de un lugar en la gran final del hockey mendocino.