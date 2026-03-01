Hockey sobre césped: el Torneo Vendimia llega al finan con la Selección Argentina como protagonista

El Torneo Vendimia de hockey sobre césped entra en su jornada decisiva con un domingo cargado de definiciones en el Estadio Ciudad de Godoy Cruz . Con presencia de seleccionados juveniles argentinos y rivales internacionales, la competencia reafirma el crecimiento del hockey en Mendoza y su capacidad de convocar talento y público.

El seleccionado argentino Sub 21 femenino, Las Leoncitas , se metió en la final luego de imponerse por 1 a 0 ante Los Tordos en una semifinal intensa y equilibrada.

El único gol del encuentro llegó sobre el cierre, cuando la mendocina Luciana Peralta convirtió de córner corto para sellar la clasificación del conjunto nacional.

El equipo conducido por Juan Martín López disputará la final este domingo desde las 15 frente a Córdoba Athletic , en un duelo que enfrentará juventud, proyección internacional y experiencia competitiva.

leones vendimia

Los Leoncitos buscarán el Torneo Vendimia contra Chile

La definición de caballeros no contará con equipos locales en la lucha por el título. En semifinales, Alemán cayó ante el seleccionado argentino Sub 21 por 4 a 2 y disputará el encuentro por el tercer puesto.

En la otra llave, el combinado Regatas/Andino fue superado por Selección de Chile por 2 a 0, resultado que definió el cruce por el tercer escalón del podio entre ambos equipos mendocinos.

La final masculina será protagonizada por el seleccionado argentino juvenil, Los Leoncitos, y el representativo chileno, conocido como los Diablitos. El encuentro decisivo se jugará este domingo desde las 17, en un cruce que jerarquiza el torneo con nivel internacional y proyección formativa.

Un Vendimia que fortalece el hockey mendocino

Más allá de los resultados deportivos, el torneo volvió a consolidarse como un espacio de desarrollo y visibilidad para el hockey sobre césped en Mendoza. La presencia de selecciones juveniles nacionales, la participación internacional y el acompañamiento del público marcaron un balance positivo para una competencia que sigue creciendo en organización y nivel de juego.

El domingo definirá a los campeones, pero el Vendimia ya dejó una señal clara: Mendoza continúa afirmándose como una plaza clave para el desarrollo del hockey argentino.