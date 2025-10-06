Hockey sobre césped: dos campeones mendocinos en los Regional sub 16

Durante cuatro días, la provincia reunió a los mejores clubes de hockey sobre césped de Córdoba, San Juan, San Luis y Mendoza en las Ligas Regionales Sub 16.

Mendoza volvió a vivir un fin de semana a puro hockey sobre césped. Del 2 al 5 de octubre se disputaron cuatro torneos regionales Sub 16 (A,B, C y D), con gran nivel de competencia y emoción en cada categoría.

La Liga Regional “A” quedó en manos de Universitario de Córdoba, que venció en una final vibrante a Lomas de Rivadavia (San Juan) por penales, luego de empatar 2-2 en tiempo regular. El tercer puesto fue para Regatas Andino, que superó a Universidad de San Juan “B”.

En el Regional "B", la definición también fue por shoot-out. Barrio Parque, de Córdoba, se consagró campeón tras igualar 1-1 con Universidad de Río Cuarto. Marista Rugby Club completó el podio al imponerse 2-1 ante Teqüe, en duelo mendocino.

El festejo local llegó con la Liga “C”, donde Banco Mendoza se impuso 2-1 a Universidad Nacional de Cuyo en una final netamente provincial. Las de Chacras de Coria venían de eliminar a Murialdo, que se quedó con el tercer lugar.

Otro título para Mendoza fue el de Del Carmen Tenis Club, campeón de la Liga "D" tras superar 2-1 a Rivadavia en un encuentro muy parejo, donde Obras completó el podio.