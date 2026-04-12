Histórico: una mujer dirigirá un equipo de la Bundesliga por primera vez en la historia

Unión Berlín anunció este domingo un cambio trascendental en su estructura deportiva al designar a Marie-Louise Eta como entrenadora interina del primer equipo masculino, en reemplazo de Steffen Baumgart. La decisión se produce en un momento delicado para el club, que atraviesa la recta final de la temporada con la necesidad de sumar puntos para asegurar su permanencia en la Bundesliga .

Eta, de 34 años, venía desempeñándose en las divisiones juveniles de la institución y asumirá de manera inmediata la conducción del equipo profesional.

Con este nombramiento, Eta se convertirá en la primera mujer en dirigir a un equipo masculino en la historia de la Bundesliga, un hecho que marca un antes y un después en el fútbol europeo.

En sus primeras declaraciones tras ser confirmada en el cargo, la entrenadora expresó: "Me alegro de que el club me confíe esta tarea exigente. Una fortaleza del Union ha sido y sigue siendo que en una situación así junta todas las fuerzas de forma conjunta".

Además, se mostró confiada en poder cumplir con los objetivos deportivos: "Y por supuesto estoy convencida de que con el equipo lograremos los puntos necesarios".

Un recorrido ligado al desarrollo del fútbol

Antes de asumir este desafío, Eta ya había hecho historia en 2023 al convertirse en la primera coentrenadora en la Bundesliga y también en competiciones europeas como la Champions League.

Como futbolista, desarrolló su carrera en clubes como BV Cloppenburg y Werder Bremen, y formó parte de selecciones juveniles de Alemania, con las que consiguió títulos internacionales.

entrenadora bundesliga2 La entrenadora asumirá de forma interina en un contexto deportivo exigente para el equipo. Instagram @fcu_frauen

Tras su retiro a los 26 años, inició su camino como entrenadora, consolidándose dentro de la estructura del Union Berlin, que ahora le da la oportunidad de liderar al primer equipo en un contexto determinante.