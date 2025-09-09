Histórico: el TC2000 correrá por primera vez en un circuito callejero al sur de la Ciudad

El automovilismo nacional vivirá un hecho histórico en 2026. El TC2000 correrá por primera vez en un circuito callejero en el sur de la Ciudad de Buenos Aires . El trazado, de 2.790 metros, recorrerá las avenidas Coronel Roca y Escalada, atravesará el Parque de la Ciudad, en Villa Soldati, y tendrá su recta principal de 720 metros sobre Roca.

La competencia se disputará el 14 y 15 de marzo de 2026 . La organización prevé un despliegue inédito para la categoría: se instalarán 12 tribunas, 1.500 muros de contención, 300 baños químicos, 15 ambulancias, cuatro pantallas LED, dos hospitales de campaña y un helicóptero. Los boxes estarán ubicados dentro del estacionamiento del Parque de la Ciudad y ocuparán 200 metros. En total, 1.800 personas formarán parte del operativo.

En la presentación oficial, el secretario de Deportes porteño, Fabián Turnes , destacó: "Vamos a seguir manteniendo la categoría para continuar la pasión del deporte, de los pilotos, de los equipos y del público. Seguimos impulsando el proyecto que está poniendo en valor al Sur con el Parque Roca y el Parque Olímpico".

Del anuncio participaron también el titular del TC2000, Alejandro Levy, los pilotos Matías Rossi, Leonel Pernía, Gabriel Ponce de León y Franco Vivian, además del presidente del Automóvil Club Argentino (ACA), César C. Carman, y representantes del Grupo Tango Motorsports.

TC2000 GCBA

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, resaltó la importancia del evento para la zona sur: "Por primera vez llegará al sur una fiesta del automovilismo y así impulsamos la Ciudad y su desarrollo, junto a otras propuestas como el polo logístico, desarrollos comerciales y de entretenimiento".

La Ciudad ya tiene antecedentes en circuitos callejeros: en 2012 el TC2000 corrió en el centro porteño, con un trazado que pasó por el Obelisco, el Teatro Colón y la Catedral Metropolitana; y en 2013 se disputó la Ronda de Buenos Aires en Recoleta, sobre las avenidas Del Libertador y Figueroa Alcorta. En ambas ocasiones, más de 1,7 millones de personas presenciaron las competencias.

Esta iniciativa se enmarca en el plan de impulso al sur porteño. En ese sentido, este mes comenzarán las obras de puesta en valor del Autódromo Oscar y Juan Gálvez, en Villa Riachuelo, que en 2027 recibirá nuevamente al MotoGP tras 28 años de ausencia. Los trabajos incluirán remodelaciones integrales de la pista, boxes, paddock y defensas, con incorporación de tecnología de última generación.

Además, en alianza con el sector privado, el Gobierno porteño prevé nuevos desarrollos habitacionales, infraestructura y un polo de entretenimiento y logístico que beneficiará a más de 700.000 vecinos de la zona sur.