Hinchas de Maipú le bajan el pulgar a Enzo Pérez: "Que no vuelva"

Tras la eliminación en Copa Argentina, los hinchas de Deportivo Maipú reclamaron a gritos que Enzo Pérez no regrese al club que lo formó.

La relación entre Enzo Pérez y Deportivo Maipú entró en una etapa de tensión. Tras la derrota 1-0 ante Deportivo Riestra en los 32avos de final de la Copa Argentina, parte de la hinchada del Cruzado manifestó su descontento con el mediocampista mendocino, que estuvo presente en el estadio pero fue recibido con críticas más que con aplausos.

Pérez, de 39 años y surgido en las inferiores del club, acompañó al equipo en el estadio Ciudad de Caseros como espectador, pero lejos de encontrar apoyo, se topó con el rechazo de varios simpatizantes. En la previa, las cámaras captaron a hinchas que no dudaron en expresar su opinión: “No lo queremos”, “Que no vuelva” y “Con 50 años no va a servir” fueron algunas de las frases más duras dirigidas al volante.

Lo que comenzó siendo una visita de apoyo se transformó rápidamente en un termómetro de una relación que se enfrió. Aunque Pérez había manifestado en más de una oportunidad su deseo de retirarse vistiendo la camiseta del club que lo vio nacer, ese anhelo parece haber perdido eco entre los fanáticos del Botellero.

Muchos hinchas recriminaron decisiones pasadas del mediocampista, como no haber regresado en momentos clave de su carrera o haber priorizado otros destinos antes que cerrar su historia deportiva en Maipú. Ese sentimiento quedó expuesto con claridad en las inmediaciones del estadio, donde los simpatizantes dejaron en claro que ya no visualizan un retorno con buenos ojos.