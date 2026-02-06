Deportivo Maipú volvió a la Copa Argentina: los números de un debut que dejó señales positivas

Deportivo Maipú volvió a la Copa Argentina, fue competitivo en los números y dejó señales positivas pese a la derrota ante Riestra.

Deportivo Maipú regresó a la Copa Argentina luego de mucho tiempo y, aunque el resultado no acompañó, los números del partido reflejan un equipo competitivo, protagonista por momentos y con aspectos alentadores para lo que viene. En el cruce ante Deportivo Riestra, disputado por los 32avos de final, el Cruzado cayó por 1 a 0, pero dejó estadísticas que explican un desarrollo más equilibrado de lo que marca el marcador.

Los números del Deportivo Maipú En cuanto a la posesión, Maipú terminó levemente arriba con el 51%, mostrando intención de manejo y circulación del balón frente a un rival acostumbrado a este tipo de partidos. También fue superior en volumen ofensivo: registró 29 ataques contra 16 de Riestra, un dato que grafica la búsqueda constante del arco rival.

En el rubro disciplinario, el equipo mendocino recibió solo una tarjeta amarilla, frente a las tres del conjunto porteño, lo que habla de orden táctico y control emocional en un partido de alta tensión por el contexto del debut. No hubo expulsiones en ninguno de los dos equipos.

El trámite fue cerrado y con pocas situaciones claras. Maipú generó cinco saques de arco a favor y tuvo 20 saques de banda, manteniéndose activo en campo rival durante largos pasajes. En fuera de juego, ambos equipos terminaron iguales, con una infracción por lado, reflejando un partido bien controlado desde lo defensivo.

WhatsApp Image 2026-02-05 at 9.34.10 PM Deportivo Maipú quedó eliminado de la Copa Argentina. El Depor regresó al ruedo Riestra sacó ventaja en acciones puntuales y fue más eficaz en los momentos clave, algo que terminó marcando la diferencia. Sin embargo, para Deportivo Maipú el regreso al ruedo nacional dejó más que una simple eliminación: mostró carácter, orden y una base estadística que invita a pensar en crecimiento.