Gustavo Costas llamó a un jugador de Boca para llevarlo a Racing: ¡su cláusula es de US$ 15.000.000!

El gran apuntado fue Alejo Véliz, actual futbolista del Tottenham y que también es pretendido por Rosario Central. Hasta el momento las negociaciones no avanzaron y de cara a lo que será el segundo semestre, Costas necesita encontrar al sustituto de Salas de manera inmediata y es por eso que en las últimas horas volvió a la carga por Milton Giménez , delantero de Boca que fue buscado por el DT en los últimos mercado de pases.

Milton Giménez, el delantero que Gustavo Costas llamó para que juegue en Racing

Giménez, que no tuvo mucho rodaje en el Mundial de Clubes, quien durante la breve era de Gago como DT de Boca llegó a ser el nueve titular, luego pasó de acompañar a Miguel Merentiel en la dupla de ataque a ser el tercer centrodelantero con la llegada de Miguel Ángel Russo, quien en el partido ante Auckland City se inclinó por sumar a Cavani de arranque y no al ex Banfield. Es por ello que estas cuestiones abren un interrogante sobre lo que será su futuro en el cuadro de la Ribera y ahora se la abrió una nueva puerta para marcharse con la posibilidad de irse al último campeón de la Copa Sudamericana.