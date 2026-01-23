Guillermo Barros Schelotto explotó contra el arbitraje tras el triunfo de Vélez en Córdoba
Pese al triunfo, Barros Schelotto se mostró disconforme con varios fallos arbitrales y reclamó mayor equidad en el uso del VAR.
El entrenador de Vélez, Guillermo Barros Schelotto, apuntó con dureza contra el arbitraje de Andrés Merlos y la labor de José Carreras en el VAR tras la victoria de su equipo por 1-0 ante Instituto en Córdoba, por la primera fecha del Torneo Apertura 2026, y reclamó que situaciones similares no vuelvan a repetirse.
El Mellizo comenzó refiriéndose al planchazo de Fernando Alarcón sobre Matías Pellegrini a los cinco minutos de juego, que no fue sancionado y terminó con dos puntos de sutura en la pierna del ex Estudiantes. “Entiendo que la jugada es violenta y que el árbitro puede estar cambiando la mirada, pero es adelante del cuarto o del línea y el VAR está mirando lo que sucedió. Recién lo terminaron de cocer y es debajo de la canillera”, expresó.
También recordó fallos que, a su entender, perjudicaron al Fortín en la temporada pasada: “El partido lo vi incómodo, como todos los hinchas de Vélez. El año pasado nosotros a Racing le empatamos con uno menos en la Libertadores, y no nos cobraron un gol que fue legítimo. De repente uno se cansa de todas las cosas que van pasando, que se suman y uno explota. O el penal que no nos cobraron contra Argentinos Juniors”.
El descargo en conferencia
Al ingresar a la sala de prensa, Schelotto lanzó: “¿No estaba el del VAR hoy?”, pese a que la tecnología permitió anular un penal a favor de Instituto por offside. Luego agregó: “¿Tengo que cada partido hablar, o quejarme del árbitro y pedir que no nos dirija más, y así estar en la lucha periodística sobre si tengo razón yo o el árbitro, cuando quiero hablar de fútbol? Hablemos de fútbol, basta de todas esas cosas que se hablan y son extrafutbolísticas”.
Más tarde, el ex DT de Boca y de la selección de Paraguay valoró el desempeño de su equipo: “Hoy el equipo jugó bien, jugó bien. Estuvo bien parado, le faltó fútbol porque es el primer partido, pero a través del fútbol llegamos al gol. No hacemos tiempo. Dieron dos minutos más después de los siete que dieron, ¿por qué, si no hacemos tiempo?”.
El pedido de Guillermo Barros Schelotto
Schelotto también destacó arbitrajes recientes que consideró positivos: “Busquemos la excelencia, lo de las últimas fechas, de cómo dirigieron en el campeonato pasado fue un ejemplo. Después viene el periodismo y me pregunta por qué jugamos mal y les digo ‘bueno sí, hay que jugar bien y de repente empezás a jugar bien y ganás’, eso es lo que hay que explicar, no por qué jugamos nueve minutos en el segundo tiempo o por qué el línea no cobra el offside que había pasado hace un minuto”.
Por último, cerró con un reclamo directo: “Hablemos de fútbol, no quiero hablar más del árbitro, pero esto que no se repita. Juguemos al fútbol. El árbitro se puede equivocar mil veces, pero es siempre el mismo y en contra del mismo equipo”.