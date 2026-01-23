Guillermo Barros Schelotto explotó contra el arbitraje tras el triunfo de Vélez en Córdoba

El entrenador de Vélez, Guillermo Barros Schelotto, apuntó con dureza contra el arbitraje de Andrés Merlos y la labor de José Carreras en el VAR tras la victoria de su equipo por 1-0 ante Instituto en Córdoba, por la primera fecha del Torneo Apertura 2026, y reclamó que situaciones similares no vuelvan a repetirse.

El Mellizo comenzó refiriéndose al planchazo de Fernando Alarcón sobre Matías Pellegrini a los cinco minutos de juego, que no fue sancionado y terminó con dos puntos de sutura en la pierna del ex Estudiantes. “Entiendo que la jugada es violenta y que el árbitro puede estar cambiando la mirada, pero es adelante del cuarto o del línea y el VAR está mirando lo que sucedió. Recién lo terminaron de cocer y es debajo de la canillera”, expresó.

velez Vélez ganó, pero Guillermo Barros Schelotto apuntó contra Merlos y el VAR. X @Velez También recordó fallos que, a su entender, perjudicaron al Fortín en la temporada pasada: “El partido lo vi incómodo, como todos los hinchas de Vélez. El año pasado nosotros a Racing le empatamos con uno menos en la Libertadores, y no nos cobraron un gol que fue legítimo. De repente uno se cansa de todas las cosas que van pasando, que se suman y uno explota. O el penal que no nos cobraron contra Argentinos Juniors”.

El descargo en conferencia Al ingresar a la sala de prensa, Schelotto lanzó: “¿No estaba el del VAR hoy?”, pese a que la tecnología permitió anular un penal a favor de Instituto por offside. Luego agregó: “¿Tengo que cada partido hablar, o quejarme del árbitro y pedir que no nos dirija más, y así estar en la lucha periodística sobre si tengo razón yo o el árbitro, cuando quiero hablar de fútbol? Hablemos de fútbol, basta de todas esas cosas que se hablan y son extrafutbolísticas”.

Más tarde, el ex DT de Boca y de la selección de Paraguay valoró el desempeño de su equipo: "Hoy el equipo jugó bien, jugó bien. Estuvo bien parado, le faltó fútbol porque es el primer partido, pero a través del fútbol llegamos al gol. No hacemos tiempo. Dieron dos minutos más después de los siete que dieron, ¿por qué, si no hacemos tiempo?".