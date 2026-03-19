Grupo picante para Independiente Rivadavia en la Copa Libertadores: jerarquía, altura y viajes que desgastan

El sueño copero ya tiene forma. Independiente Rivadavia afrontará la fase de grupos con rivales de peso: Grupo C Fluminense , Bolívar y Deportivo La Guaira . Un grupo que mezcla jerarquía internacional, contextos extremos y diferentes estilos de juego. Traducido: una zona que no da respiro .

El rival más pesado del grupo. Fluminense llega desde el bombo 1, lo que lo posiciona entre los equipos más fuertes del continente. Con un estilo de juego definido, experiencia reciente en instancias decisivas y planteles de alto nivel, el equipo brasileño será la gran medida para la Lepra.

Para Independiente Rivadavia, sumar ante Fluminense no sería solo importante: sería un golpe de autoridad .

El equipo boliviano no solo compite: condiciona . Jugar en La Paz, a más de 3.600 metros sobre el nivel del mar, es uno de los mayores desafíos del continente. Y Bolívar sabe aprovecharlo: tiene décadas de experiencia internacional y más de 40 participaciones en Libertadores. Además, suele hacerse fuerte como local y complicar incluso a equipos brasileños.

Claves del rival:

Altura determinante

Intensidad física

Fortaleza de local

Para la Lepra, este partido será tanto físico como futbolístico.

La Guaira: el rival incómodo

A priori, el equipo venezolano aparece como el más accesible. Pero en la Libertadores, ese rótulo suele ser peligroso. Deportivo La Guaira tiene experiencia reciente en competencias internacionales y sabe competir en este tipo de escenarios, aunque con números más modestos.

Claves del rival:

Orden táctico

Transiciones rápidas

Menor presión externa

Es el tipo de partido que no se puede fallar si se quiere clasificar.

grupos

Análisis del grupo: exigente pero no imposible

Independiente Rivadavia llega desde el bombo 4, lo que lo ubica, en la previa, como el equipo con menos peso internacional. Sin embargo, el análisis abre una ventana:

Fluminense es el claro candidato

Bolívar será determinante en la altura

La Guaira aparece como rival directo

La clave estará en hacerse fuerte de local y rescatar puntos fuera de casa.

Lo que necesita la Lepra

Para competir en este grupo, Independiente Rivadavia deberá:

Elevar su intensidad y concentración

Minimizar errores ante rivales superiores

Aprovechar cada partido en Mendoza

Entender los tiempos de la Copa

Porque la Libertadores no perdona. Pero también premia a los que se animan. Un grupo que mide para qué está No es el grupo más fácil. Tampoco es imposible. Es, en definitiva, el grupo perfecto para saber de qué está hecho Independiente Rivadavia. Y en la Copa, eso vale tanto como los puntos.