Golpe para los mendocinos en la Liga Nacional de Vóley : Pacífico cayó y Regatas va por la reacción

La Liga Nacional Femenina de Vóley dejó una jornada exigente para los equipos mendocinos, que continúan enfrentando rivales de alto nivel en una fase que empieza a marcar tendencias en la tabla.

El anfitrión Pacífico no logró sostener su rendimiento y esta mañana de hoy cayó con claridad ante San Martín de Formosa por 3-0, con parciales de 25-15, 25-19 y 25-23. El conjunto dirigido por Mauricio Sánchez volvió a medirse ante uno de los candidatos del certamen y pagó caro los momentos de desconcentración, especialmente en el inicio de cada set, donde el rival logró imponer ritmo y eficacia ofensiva. De esta manera, el equipo mendocino acumula dos derrotas frente a dos de los principales aspirantes al título, tras el cruce previo con Glorias Argentinas, y ahora tendrá una oportunidad concreta de recuperación mañana desde las 20 frente a Almafuerte de Las Varillas , en un partido clave para sostener sus aspiraciones de clasificación.

Mendoza de Regatas no pudo sostener su buen arranque tras el debut con victoria y cayó con claridad frente a Universitario de Córdoba por 3-0 (25-22, 25-21, 25-22). El conjunto cordobés impuso su experiencia y aprovechó sus ventajas para doblegar al equipo del Lago en sets corridos, marcando un revés importante para las mendocinas en la segunda ronda.

Municipalidad de San Martín también sufrió una derrota en su segunda presentación. En su caso fue ante la Selección Argentina Sub-19 , nuevamente por 3-0 (25-13, 25-20 y 25-20), y suma otra caída tras la derrota inicial del certamen. El equipo del Este buscará recuperarse en los próximos encuentros para mantenerse competitivo en la fase regular.

Pacifico vs San Martin de Formosa

Exigencias para esta noche en la Liga de Vóley

Mendoza de Regatas afronta un momento determinante en el torneo. El conjunto remero tendrá esta noche un desafío de máxima exigencia cuando enfrente a la Selección Argentina Sub-19, un rival de jerarquía que combina potencia física y dinámica de juego. En simultáneo, Municipalidad de San Martín Pacífico disputará otro compromiso importante frente a Gimnasia de Tucumán. Ambos encuentros comenzarán a las 20 y pueden resultar decisivos para acomodar posiciones en la tabla.

El cronograma continuará con un duelo mendocino que promete intensidad: mañana sábado desde las 11, Mendoza de Regatas y Municipalidad de San Martín se enfrentarán entre sí en un cruce directo que puede marcar el rumbo de ambos en la competencia. El formato del torneo establece que los cuatro mejores equipos de cada zona avanzarán a los playoffs por el título, mientras que los restantes deberán disputar la fase por la permanencia, lo que convierte cada partido en un paso determinante dentro de la fase regular.