Golpe para Godoy Cruz: Andrada se desgarró y deja un vacío en el mejor momento del equipo

Godoy Cruz Antonio Tomba recibió una mala noticia justo cuando empezaba a encontrar respuestas: Juan Andrada quedó afuera por una lesión muscular grado 2 en el semitendinoso izquierdo y no viajará a Chaco.

Pero el problema no es solo la ausencia inmediata. Es el momento en el que llega la lesión. Una baja que golpea en lo futbolístico.

Andrada venía de ser una de las piezas más sólidas en la victoria ante Ferro Carril Oeste. En un equipo que todavía se está armando, el volante había logrado algo clave: ordenar el mediocampo y darle equilibrio .

Se adaptó rápido al sistema que propuso el entrenador, con un mediocampo en rombo:

Ahí, el equipo había empezado a funcionar. Y ahora, esa estructura pierde una pata clave.

Y Andrada como pieza de conexión

Godoy Cruz Madryn 1 (9) Juan Andrada será baja en Godoy Cruz por un desgarro. Alfredo Ponce Mercado /MDZ

Números que explican su importancia

El rendimiento de Andrada no fue solo visual. Los números lo respaldan:

85% de pases acertados

75% de recuperaciones efectivas

4 de 3 duelos ganados (fuerte en el uno contra uno)

Fue equilibrio, recuperación y salida limpia. Todo en un mismo jugador.

Más que un partido afuera. La lesión no solo lo deja fuera del duelo ante Chaco For Ever. En principio, también se perdería el cruce con Deportivo Maipú, y su vuelta dependerá de la evolución.

Es decir, Godoy Cruz pierde a un jugador clave por varias fechas, en un momento donde cada punto pesa.El problema: cortar lo que empezaba a funcionar

El Tomba había encontrado algo ante Ferro. Un funcionamiento. Un equilibrio. Una idea. Y justo ahí, aparece la lesión.

Porque Andrada no era uno más: era el que sostenía.

Ahora, el desafío será reemplazarlo…sin romper lo poco que ya empezaba a encajar.