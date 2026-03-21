Golpe en Chacras: CPBM bajó a Marista y profundizó su mal momento

El Provincial de rugby empieza a marcar tendencias y en la fecha 3 dejó un impacto fuerte en Chacras de Coria. CPBM firmó el gran golpe del fin de semana al vencer como local a Marista por 28 a 22, en un resultado que sacude la Zona A y enciende alarmas en los “Curas”.

El equipo de Chacras jugó un partido inteligente, intenso y con personalidad. Supo golpear en los momentos justos y, sobre todo, manejar la presión en el tramo final para cerrar una victoria importante.

Pero el resultado también habla del presente de Marista. El equipo llegó golpeado tras la dura derrota en el clásico ante Los Tordos y volvió a caer, mostrando dificultades para sostener su juego y su fortaleza habitual. Dos cachetazos seguidos que lo obligan a reaccionar, aunque esta claro que está en plena etapa de preparacion.

CPBM, en cambio, celebró a lo grande. En su casa, ante un rival de peso y reafirmando que puede competir de igual a igual en un torneo que recién empieza pero ya sube la temperatura.

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Teqüe se hizo fuerte en un duelo clave

En la Zona B, el otro partido destacado de la fecha tuvo a Teqüe como protagonista. El equipo de General Ortega se quedó con un triunfo trabajado por 20 a 14 ante Peumayén, en un encuentro parejo y disputado hasta el final.

Teqüe mostró solidez en los momentos decisivos y aprovechó mejor sus oportunidades en un partido cerrado, donde cada error se pagó caro. Peumayén, por su parte, dio pelea pero no logró torcer la historia.

Con apenas tres fechas disputadas, el Provincial ya dejó en claro que no hay lugar para la comodidad. Los candidatos empiezan a ser exigidos y los equipos que buscan dar el salto no dudan en golpear.

Lo de CPBM no fue solo un triunfo. Fue un mensaje. Y Marista, esta vez, fue el que lo recibió.