Golpe al Globo: Huracán pierde a su goleador y se queda sin 9 en un momento clave

No todo fue alegría en Huracán Las Heras después del último triunfo ante San Martín. La semana trajo una noticia que cambia el panorama inmediato: el delantero y goleador Alejandro Toledo sufrió un desgarro grado 2 y estará afuera, al menos, entre tres y cuatro semanas.

Una baja sensible. De las que obligan a repensar todo.

Si bien el calendario le da un pequeño respiro al Globo con una fecha libre, la ausencia del atacante golpea directo en la estructura ofensiva del equipo de Alejandro “Toti” Arias.

Y el problema no termina ahí.

En paralelo, Francisco Agost , el otro delantero del plantel, anunció que deja la actividad. Es decir, Huracán se queda sin sus dos referencias naturales de área en cuestión de días. Sólo le queda Juan Bonet.

Sergio Toti Arias Huracan

Un escenario inesperado.

Ahora, Arias deberá encontrar soluciones puertas adentro. Reconfigurar el ataque, adaptar el sistema y buscar variantes con los jugadores que tiene, muchos de ellos con características distintas, más móviles y menos de área. Lo bueno que ahora, el Globito tendrá fecha libre.

La pregunta es clara: ¿cambiar nombres… o cambiar el esquema?

Huracán pierde peso ofensivo, pierde gol y pierde referencias.

Pero gana un desafío.

Y en ese terreno, el entrenador tendrá que encontrar respuestas rápido.