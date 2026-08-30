Godoy Cruz y una prueba de fuego: recibe a San Telmo y busca reaccionar tras el golpe en Madryn

Godoy Cruz recibe hoy a San Telmo en el Gambarte con la obligación de reaccionar tras la derrota ante Madryn y volver a sumar de a tres.

Godoy Cruz tiene hoy una nueva oportunidad para cambiar el rumbo y volver a sonreír. El Tomba recibirá a San Telmo desde las 18, en el estadio Feliciano Gambarte, por una nueva fecha de la Primera Nacional, con la obligación de dejar atrás la derrota sufrida ante Deportivo Madryn.

El conjunto mendocino vuelve a jugar ante su gente después del traspié en Puerto Madryn y sabe que necesita una respuesta inmediata. El campeonato entra en una etapa en la que cada punto tiene un peso enorme y el equipo deberá transformar la bronca por la última presentación en energía para ir en busca de la victoria.

La gente de Godoy Cruz seguramente volverá a llenar el Gambarte. Alfredo Ponce /MDZ El Gambarte, escenario para la reacción Godoy Cruz tendrá esta tarde la posibilidad de hacerse fuerte nuevamente como local. El partido ante San Telmo aparece como una oportunidad para recuperar confianza, mejorar su producción futbolística y volver a sumar tres puntos que le permitan mantenerse firme en la pelea.

La derrota ante Madryn dejó sensaciones que el equipo buscará revertir rápidamente. Para eso, el Tomba necesitará recuperar intensidad, precisión y protagonismo, tres aspectos que serán determinantes frente a un rival que llegará dispuesto a complicar al dueño de casa.

San Telmo, mientras tanto, intentará aprovechar la presión que tiene Godoy Cruz y llevarse algo de Mendoza. Por eso, el conjunto mendocino deberá afrontar el encuentro con concentración desde el primer minuto y sin margen para regalar oportunidades.