Godoy Cruz vuelve al campeonato con un problema inesperado para Pablo De Muner

El Tomba visita a Ciudad Bolívar sin Burgos ni Arce ni Gil Romero. Además, Viera y Schamine aún no viajarán con el plantel.

Godoy Cruz volverá a la competencia este sábado desde las 16 cuando visite a Ciudad Bolívar por el reinicio de la Primera Nacional. El equipo de Pablo De Muner afrontará el compromiso con un panorama muy distinto al que dejó antes del receso: dos titulares lesionados, los refuerzos todavía sin viajar y varios futbolistas que ya no forman parte del proyecto.

Godoy Cruz comenzará la segunda ronda con algunas bajas inesperadas Las principales ausencias serán las de Esteban Burgos y Lucas Arce, habituales titulares en la última etapa del campeonato. El parte médico oficial informó que Burgos sufrió una distensión en el recto interno izquierdo, mientras que Arce padece un desgarro grado 2 en el recto anterior del cuádriceps derecho, por lo que ambos quedaron descartados para este encuentro. También es baja Gastçon Gil Romero que llegó a la quinta amarilla.

A estas bajas se suma que Diego Viera y Benjamín Schamine, las dos incorporaciones ya oficializadas por el club, todavía no integrarán la delegación. Ambos continúan con su puesta a punto y deberán esperar algunos días más para tener su estreno con la camiseta del Expreso.

El proceso de renovación del plantel también se refleja en las salidas. Futbolistas como Matías Ramírez, Tomás Pozzo y Mariano Santiago no continuarán en la institución, mientras la dirigencia sigue trabajando en el mercado de pases, que permanecerá abierto hasta el 8 de julio.