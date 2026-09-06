Godoy Cruz visita a San Miguel y quiere seguir trepando en la tabla

El Tomba enfrentará al Trueno Verde esta tarde con la misión de sumar y acercarse a lo más alto de la tabla de posiciones de la Zona A.

Este sábado por la tarde, Godoy Cruz visitará a San Miguel en el marco de las 28° fecha de la Zona A de la Primera Nacional. El encuentro comenzará a las 15 en el Malvinas Argentinas de Los Polvorines y contará con el arbitraje de Maximiliano Macheroni.

El Expreso viene de golear a San Telmo en casa por 3 a 0 y, en caso de sumar de a tres, superaría a Colón y podría incluso terminar la fecha tercero. El equipo de De Muner marcha 6to actualmente, con 43 unidades. El Tomba recuperará para este encuentro a su goleador, Martín Pino, luego de estar ausente por lesión.

Por el otro lado, San Miguel intenta escapar de la zona baja de la tabla y actualmente se ubica 16° con 29 unidades, apenas 1 punto más que San Telmo, quien por ahora está perdiendo la categoría. El Trueno Verde viene de perder frente a Morón y no levanta cabeza.

Godoy Cruz viene de derrotar en casa a San Telmo Maru Mena / MDZ El encuentro podrá seguirse a través de la plataforma oficial LPF Play.

Probables formaciones San Miguel: Daniel Sappa; Damián Adín, Dixon Rentería, Kevin Ceceri, Alexis Cruz; Jorge Ferrero, Leandro Desábato, Iván Ramírez, Daniel Juárez; Lucas Delgado y Bruno Nasta. DT: Alberto Bulleri.