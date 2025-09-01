Presenta:

Deportes

|

Godoy Cruz

Godoy Cruz quiere alejarse del descenso ante el último campeón: visita a Platense y va por su primer triunfo

Godoy Cruz busca sumar de a tres por primera vez en el Torneo Clausura ante Platense en Vicente López. El partido comenzará a las 19:15.

MDZ Deportes

Altamira encara ante la marca de un defensor de Vélez en la jornada anterior. El Tomba se presenta esta tarde ante Platense en Vicente López.

Altamira encara ante la marca de un defensor de Vélez en la jornada anterior. El Tomba se presenta esta tarde ante Platense en Vicente López.

Claudio Gutiérrez /MDZ

Godoy Cruz atraviesa un momento delicado en el Torneo Clausura y en la tabla anual, donde los resultados lo tienen en una posición incómoda en la lucha por no descender. Este lunes, el Bodeguero tendrá la posibilidad de sumar de a tres por primera vez en el campeonato cuando visite a Platense en Vicente López.

Con apenas tres puntos, producto de tres empates y tres derrotas, el Tomba todavía no ha conseguido ganar en esta segunda parte del año y se ubica último en la Zona B. La reciente caída frente a Vélez en el Feliciano Gambarte golpeó fuerte y no hay margen para seguir dejando puntos en el camino.

Te Podría Interesar

De todas formas, el momento parece ser ideal para despegar, ya que el Expreso saldrá a la cancha con la tranquilidad de que no podrá caer en zona de descenso, ya que tanto Aldosivi como Talleres perdieron sus encuentros como locales frente a Boca Juniors y Deportivo Riestra.

El entrenador Walter Ribonetto tuvo por primera vez una semana completa de trabajo con el plantel tombino y buscará lograr su primera victoria al frente del equipo antes del parate por la doble fecha FIFA.

Las probables formaciones de Platense y Godoy Cruz

Platense: Andrés Desabato; Raúl Lozano, Edgar Elizalde, Oscar Salomón, Juan Ignacio Saborido; Franco Baldassarra, Marcos Portillo; Franco Zapiola, Ignacio Schor, Guido Mainero y Ronaldo Martínez. DT: Cristian González

Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Juan Escobar o Leandro Quiroz, Juan Segundo Morán; Vicente Poggi, Nicolás Fernández; Facundo Altamira, Pol Fernández, Santino Andino y Agustín Auzmendi. DT: Walter Ribonetto

  • Árbitro: Nicolás Lamolina.
  • VAR: Salomé Di Iorio.
  • Estadio: Ciudad de Vicente López.
  • Hora: 19:15.

Archivado en

Notas Relacionadas