Godoy Cruz quiere alejarse del descenso ante el último campeón: visita a Platense y va por su primer triunfo
Godoy Cruz busca sumar de a tres por primera vez en el Torneo Clausura ante Platense en Vicente López. El partido comenzará a las 19:15.
Godoy Cruz atraviesa un momento delicado en el Torneo Clausura y en la tabla anual, donde los resultados lo tienen en una posición incómoda en la lucha por no descender. Este lunes, el Bodeguero tendrá la posibilidad de sumar de a tres por primera vez en el campeonato cuando visite a Platense en Vicente López.
Con apenas tres puntos, producto de tres empates y tres derrotas, el Tomba todavía no ha conseguido ganar en esta segunda parte del año y se ubica último en la Zona B. La reciente caída frente a Vélez en el Feliciano Gambarte golpeó fuerte y no hay margen para seguir dejando puntos en el camino.
De todas formas, el momento parece ser ideal para despegar, ya que el Expreso saldrá a la cancha con la tranquilidad de que no podrá caer en zona de descenso, ya que tanto Aldosivi como Talleres perdieron sus encuentros como locales frente a Boca Juniors y Deportivo Riestra.
El entrenador Walter Ribonetto tuvo por primera vez una semana completa de trabajo con el plantel tombino y buscará lograr su primera victoria al frente del equipo antes del parate por la doble fecha FIFA.
Las probables formaciones de Platense y Godoy Cruz
Platense: Andrés Desabato; Raúl Lozano, Edgar Elizalde, Oscar Salomón, Juan Ignacio Saborido; Franco Baldassarra, Marcos Portillo; Franco Zapiola, Ignacio Schor, Guido Mainero y Ronaldo Martínez. DT: Cristian González
Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Juan Escobar o Leandro Quiroz, Juan Segundo Morán; Vicente Poggi, Nicolás Fernández; Facundo Altamira, Pol Fernández, Santino Andino y Agustín Auzmendi. DT: Walter Ribonetto
- Árbitro: Nicolás Lamolina.
- VAR: Salomé Di Iorio.
- Estadio: Ciudad de Vicente López.
- Hora: 19:15.