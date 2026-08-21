Godoy Cruz mete un refuerzo de entrada y va por la recuperación ante Acassuso

Godoy Cruz visita este viernes a Acassuso con una variante y el objetivo de recuperarse tras la derrota ante Deportivo Maipú.

El festejo de Martín Pino tras marcar el 1-0 de Godoy Cruz a Maipú.

Godoy Cruz quiere dejar atrás rápidamente la derrota ante Deportivo Maipú y tendrá este viernes una nueva oportunidad para volver a sumar en la Primera Nacional. Desde las 15, el Tomba visitará a Acassuso, último de la tabla, por la fecha 26 del campeonato.

Para este compromiso, Pablo De Muner prepara una variante desde el arranque y mantendrá el esquema 4-4-2. La principal novedad estará en la zona ofensiva, con Misael Sosa como media punta, acompañando a Axel Rodríguez. El futbolista finalmente podrá estar a disposición, ya que no llegó a la quinta tarjeta amarilla.

El entrenador busca así darle continuidad a una estructura que le permitió al equipo atravesar una importante levantada en el torneo. Godoy Cruz había conseguido cuatro victorias consecutivas antes de caer frente al Deportivo Maipú por 2 a 1, resultado que además significó el final de una racha de seis triunfos consecutivos jugando como local.

Ahora el desafío será recuperar la confianza fuera de casa y sumar tres puntos ante un Acassuso que necesita reaccionar para salir del fondo de la tabla.

De Muner ya tendría prácticamente definido el equipo para el encuentro. Juan Strumia; Francisco Gerometta, Esteban Burgos, Diego Viera, Nahuel Brunet; Vicente Poggi, Gastón Gil Romero, Benjamín Schamine, Rodrigo Fernández; Misael Sosa y Axel Rodríguez serían los once elegidos.