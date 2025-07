Gimnasia y una tarde para el olvido: perdió a pesar de la colaboración de un arbitraje escandaloso

Se jugaron en el Víctor Legrotaglie 90 minutos del fútbol que no queremos ver. El de los árbitros protagonistas a partir de decisiones que perjudican intencionalmente a un equipo o a otro. El de los horrores arbitrales que terminan siendo decisivos en el desarrollo de un partido.

Fue tan mala la actuación de los jueces, que hasta el más fanático hincha de Gimnasia se puso colorado ante las decisiones de Gastón Monzón Brizuela y de sus colaboradores. Sobre todo, cuando en el segundo tiempo le anularon al equipo de Forestello lo que era el 2 a 0 ante el Lobo , por una supuesta posición adelantada que claramente no fue. Esa, entre tantas.

El insólito offside que benefició a Gimnasia ante Temperley

Un equipo que perdió la chispa

Gimnasia ya no es lo que era. A pesar de algunos resultados positivos en las últimas jornadas, sigue sin convencer desde lo futbolístico. No juega bien y este cachetazo, de local, se veía venir. Varios equipos lo perdonaron, pero no fue el caso de este Temperley.