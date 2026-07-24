Gimnasia y Esgrima con gol de Módica logró su primer triunfo del Clausura

Gimnasia y Esgrima venció a Central Córdoba 1 a 0 con un gol de cabeza de Agustín Módica.

En el complemento un buen centro de Cingolani, termino con un buen cabezazo Módica que se clavó en el arco de Vallejos y sirvió para lograr el primer triunfo del torneo Clausura.

Gimnasia y Central Córdoba no se sacaron ventajas en un primer tiempo parejo Gimnasia y Esgrima iguala 0 a 0 con Central Córdoba de Santiago del Estero al término de la primera etapa en el Víctor Legrotaglie. Los 81 días de inactividad se hicieron sentir y tanto el Lobo como el Ferroviario mostraron algunas imprecisiones propias de la reanudación del campeonato, en un partido intenso pero con escaso juego asociado.

Las situaciones más claras fueron para la visita. Barrera y Santos estuvieron cerca de abrir el marcador, aunque el Mensana también respondió con aproximaciones de Modica y Sabatini, mientras que Armoa probó con un remate cruzado que pasó muy cerca del arco visitante.

El encuentro sigue completamente abierto. Gimnasia deberá ajustar algunos detalles defensivos y encontrar mayor precisión en los últimos metros si quiere quedarse con los tres puntos en su estreno en el Torneo Clausura.

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