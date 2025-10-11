¡Gimnasia vuelve a codearse con los grandes! El recuerdo del Lobo en los viejos Nacionales

Pasó mucho tiempo. En el medio, hubo buenas, malas, regulares. Pero la rueda giró y llegó al mismo punto de antes y la historia se repite. Gimnasia y Esgrima de Mendoza vuelve a jugar con los grandes del fútbol argentino, como lo hizo en los viejos Nacionales . El Lobo ganó la final por el ascenso y jugará la Liga Profesional a partir del 2026.

De la mano de Ariel Broggi , la alegría fue blanquinegra en el estadio Ciudad de Vicente López , en una tarde que quedará grabada en la memoria de cada uno de los hinchas que viajaron más de 1000 kilómetros para acompañar al Lobo. Y en la de los que siguieron las alternativas del partido desde casa. Todos, dejaron el alma en cada aliento y hoy celebran un logro histórico.

El Club Atlético Gimnasia y Esgrima de Mendoza nace un 30 de agosto de 1908, es decir que ya celebró hace algunos años su centenario. Su actual estadio, que hoy lleva el nombre de Víctor Legrotaglie , su máxima gloria, fue inaugurado el 25 de marzo de 1934 en el Parque General San Martín. El Lobo fue el equipo que se quedó con la primera edición del torneo de la Liga Mendocina , disputada en 1922.

Años después, con varios títulos locales en las vitrinas, llegó la participación en los viejos Nacionales , con goleadas a los grandes, como el 5 a 1 a Boca en la Bombonera, o el 5 a 2 a San Lorenzo en el Viejo Gasómetro y con un invicto de local que duró nada menos que tres años.

"El Club Atlético Gimnasia y Esgrima ofreció al mundo el jugador más grande que dio Mendoza: Víctor Antonio Legrotaglie", reza la página oficial de la institución.

victor Víctor Legrotaglie, el máximo ídolo del Lobo.

Gimnasia disputó en 1970 por primera vez el torneo Nacional. Participó luego del Nacional de 1971, el de 1972, el de 1975, el de 1978, el de 1981, el de 1982, el de 1983, el de 1984. Fueron en total 9 participaciones.

Del Argentino B a Primera, con idas y vueltas

Más adelante en el tiempo, y ya con los torneos con nuevos formatos, "El Lobo de los milagros" logra ascender del Argentino B al Argentino A, el 1 de junio de 2003, al vencer a Independiente de Villa Obrera. Pero descendió luego, en el 2004.

Volvió a ascender al Torneo Argentino A en la temporada 2005-2006, tras derrotar a Real Arroyo Seco un 11 de julio de 2006.

Luego, tras un nuevo descenso, regresó a la tercera categoría del fútbol argentino en la temporada 2013-2014. Fue el 8 de junio de 2014, ante Unión Aconquija de Catamarca. Ahora, el certamen pasó a llamarse Federal A.

Y allí estuvo menos de un año. El Blanquinegro, en menos de 12 meses consiguió otro ascenso, esta vez a la Primera B Nacional, ganándole nada menos que a Talleres de Córdoba en el Mario Alberto Kempes. Pero volvió a descender y tuvo que esperar hasta 2018 cuando regresó a la segunda categoría, tras derrotar en la final a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo.

Allí permaneció hasta hoy. En el medio, hubo una final perdida por el ascenso a Primera ante San Martín de San Juan. Todo eso es historia. Hoy, el presente lo devuelve al fútbol grande. ¡Felicitaciones, Lobo!