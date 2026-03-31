Gimnasia, un hospital: Franco arma su primer equipo en medio de una ola de lesionados

El ciclo de Darío Franco en Gimnasia arranca con un problema que ya no se puede disimular: las lesiones. El Lobo llega diezmado al duelo ante Vélez y el nuevo DT se ve obligado a meter mano desde el primer día.

Las bajas se acumulan y encienden una alarma cada vez más fuerte puertas adentro. A las ya conocidas ausencias, se sumaron en las últimas horas las de Linares (desgarro), Paredes (esguince de tobillo) y Antonini, que tampoco llegaría al cruce ante el equipo de Liniers.

Como si fuera poco, Muñoz continúa lesionado y también está en duda, lo que deja a Franco con un panorama complicado para armar su once ideal.

En este contexto, el entrenador empieza a perfilar su primer equipo con un esquema 4-2-3-1, intentando rearmar piezas en un plantel que no logra sostener continuidad física. La posible formación sería: Rigamonti; Franco, Mondino, Carrera, Saavedra; Antonini (sería reemplazado por Barboza), Sánchez; Ceballos o Andrada, “Gato” Fernández, Lencioni; y Modica.

Pero más allá de los nombres, lo que realmente preocupa en Gimnasia es el trasfondo: ¿por qué se lesiona tanto el plantel? La seguidilla no es nueva. Jugadores como Muñoz y Franco ya habían sufrido problemas físicos, y ahora, incluso con la llegada de un nuevo cuerpo técnico, las bajas siguen apareciendo.

El dato no pasa desapercibido y empieza a instalar un interrogante incómodo: ¿hay un problema en la preparación física del equipo? La repetición de lesiones musculares y articulares en distintos momentos y bajo diferentes conducciones técnicas abre el debate.

Mientras tanto, Franco intenta enfocarse en lo inmediato: competir como pueda ante Vélez y sostener a un equipo golpeado, no solo en lo futbolístico, sino también en lo físico.

El Lobo no solo pelea por los puntos… también lucha contra su propio cuerpo.