Gimnasia tendrá una pretemporada de lujo: enfrentará a tres equipos de Primera División

La ilusión se alimenta de partidos. De entrenamientos. De viajes. Y también de desafíos. La pretemporada es para eso. Mejorar desde todos los espacios.

Por eso Gimnasia y Esgrima afrontará una exigente gira de pretemporada en Buenos Aires durante el mes de julio, donde pondrá a prueba su proyecto futbolístico frente a tres rivales de la máxima categoría del fútbol argentino.

El Lobo viajará a mediados de julio a Buenos Aires con el objetivo de sumar ritmo de competencia y llegar de la mejor manera al inicio del Torneo Clausura. Y para eso eligió una hoja de ruta que no admite atajos.

San Lorenzo, Argentinos Juniors y Huracán serán los rivales que medirán el presente del equipo mendocino.

El primero de los compromisos será el sábado 11 de julio frente a San Lorenzo, uno de los clubes históricos del fútbol argentino y habitual protagonista de los torneos de Primera División.

Cuatro días después, el miércoles 15, llegará el turno de Argentinos Juniors, una institución reconocida por su propuesta futbolística y por ser una de las grandes formadoras de talentos del país.

La serie de amistosos se cerrará el viernes 17 de julio ante Huracán de Parque Patricios, otro rival de jerarquía que exigirá al máximo al conjunto dirigido por el cuerpo técnico mensana.

Mucho más que amistosos

Aunque los resultados siempre generan atención, la verdadera importancia de estos encuentros estará en otro lado.

La gira servirá para evaluar refuerzos, consolidar sociedades dentro del campo de juego y darle minutos a futbolistas que buscarán ganarse un lugar en la consideración del entrenador.

Además, enfrentarse a rivales de Primera División permitirá medir el nivel competitivo del equipo en una etapa clave de preparación.

independiente gimnasia clasico galeria dario franco (6) Alf Ponce Mercado / MDZ

Un semestre cargado de expectativas

En el Parque saben que el segundo semestre será determinante.

Por eso la planificación fue pensada para elevar la exigencia desde el primer día.

Los amistosos ante San Lorenzo, Argentinos Juniors y Huracán aparecen como una oportunidad ideal para ajustar detalles y llegar con rodaje al inicio oficial de la competencia.

Todavía falta para que los puntos estén en juego.

Pero en Gimnasia ya empezó la cuenta regresiva.

Y el camino hacia el Clausura tendrá tres escalas de peso en Buenos Aires.