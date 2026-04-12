Gimnasia se la juega en Vicente López: Franco pone todo ante Platense

Gimnasia y Esgrima de Mendoza afronta un desafío importante este fin de semana cuando visite a Platense en Vicente López , por una nueva fecha del torneo.

El equipo dirigido por Darío Franco llega con confianza tras la victoria ante Vélez, en una semana que combinó tranquilidad en lo anímico pero mucha exigencia en lo físico. El DT no quiere dejar nada librado al azar y repetirá la base que viene dando resultados.

La idea está clara: sumar de a tres.

Gimnasia sabe que necesita puntos para acercarse al objetivo de la temporada, que es terminar lo más cerca posible de los 20 en esta primera mitad del año. Por eso, el partido ante el Calamar aparece como una parada clave dentro de ese camino.

Además, el contexto obliga. No será un partido aislado.

Gimnasia y Esgrima de Mendoza vs Vélez Apertura 2026 ALFREDO PONCE / MDZ

El Lobo encarará una seguidilla exigente, ya que tras este encuentro se quedará en Buenos Aires para disputar el miércoles su compromiso por Copa Argentina ante Gimnasia y Tiro de Salta. Esto explica también la amplia lista de convocados que armó Franco, pensando en rotar y sostener intensidad.

Pero primero, Platense.

Un rival duro, que en su casa suele hacerse fuerte, y que exigirá a un Gimnasia que deberá mostrar carácter, orden y eficacia si quiere traerse algo positivo.

El Lobo ya está en marcha.

Y sabe que estos puntos… valen más que tres.





Probables formaciones

Platense: Matías Borgogno; Juan Ignacio Saborido, Eugenio Raggio, Mateo Mendia, Tomás Silva; Iván Gómez, Santiago Dalmasso, Felipe Bussio, Tomás Nacif, Leonardo Heredia y Gonzalo Lencina. DT: Walter Zunino.

Gimnasia y Esgrima: César Rigamonti; Juan Franco, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz y Franco Saavedra; Nahuel Barboza, Fermín Antonini, Esteban Fernández y Ulises Sánchez; Facundo Lencioni y Agustín Módica. DT: Darío Franco.

Estadio: Platense.

Árbitro: Juan Pablo Loustau.

Hora: 15.

TV: TNT Premium.