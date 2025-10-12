Gimnasia regresó a su casa tras el ascenso y se desató la fiesta del campeón

El equipo de Ariel Broggi regresó a la provincia tras el título obtenido en Buenos Aires y lo recibieron sus hinchas, que protagonizaron un banderazo en el Víctor Antonio Legrotaglie.

Los jugadores de Gimnasia regresaron al club para celebrar el ascenso.

Gimnasia y Esgrima de Mendoza es de Primera División. Todo gracias a la gesta del plantel durante todo un año, coronada en la gran final ante Deportivo Madryn este sábado en el estadio Ciudad de Vicente López. Fue empate 1-1 y definición por penales, para desatar la alegría del pueblo mensana. Allá, en el estadio; y acá, en la provincia, donde los hinchas que no viajaron celebraron en su cancha y en el Kilómetro 0.

El festejo de los jugadores tras el título de Gimnasia Aún se aguardaba el reencuentro entre esos hinchas, los que regresan de Buenos Aires y el plantel campeón, quienes finalmente arribaron a las puertas del estadio Víctor Antonio Legrotaglie, junto con la dirigencia, para tener su merecida celebración.

Para eso, el club organizó una concentración sobre el ingreso de calle Lencinas y allí ya se lleva a cabo un banderazo. El plantel llegó al lugar en una batea, acompañado por una caravana desde su llegada al aeropuerto. Luego ingresó al estadio en soledad y la fiesta más íntima se lleva a cabo puertas adentro. El banderazo continúa afuera con los hinchas.