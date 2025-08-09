Ganaron Los Tordos y CPBM: todos los resultados de la Copa de Oro del Top 8 Cuyano de rugby

Este sábado se llevó a cabo la cuarta jornada de la Copa de Oro del Top 8 Cuyano 2025 de rugby, con victorias de Los Tordos y CPBM. Los resultados.

Este sábado se llevó a cabo la cuarta jornada de la Copa de Oro del Top 8 Cuyano 2025 de rugby, con victorias de Los Tordos y CPBM. Por su parte, se registraron derrotas de Marista y Teqüe a manos de los equipos de San Juan. Los resultados de la jornada.

En el partido más destacado de la cuarta jornada de la Copa de Oro, Los Tordos se impusieron por 50 a 30 a Mendoza en un partido jugado en El Bermejo. De esta manera, el conjunto Azulgrana se mantiene invicto y a paso firme en la fase 2, con tres victorias y un empate. Por su parte, los Conejos acumulan un triunfo y tres derrotas.

En otro de los encuentros, Marista se presentó en San Juan y cayó por apenas un punto. Así, Los Curas, que la semana pasada alcanzaron la clasificación a los cuartos de final en el TDI, sufrieron un traspié inesperado por el Top 8 Cuyano.

En tanto, en un duelo lleno de dramatismo y que se resolvió en la última jugada del partido, CPBM cortó su mala racha de tres caídas sucesivas y se impuso sobre Liceo por 22 a 20 en La Carrodilla.

Todos los resultados del sábado por la Copa de Oro del rugby cuyano - Mendoza RC 30-50 Los Tordos