La agenda completa del rugby: los clubes de Cuyo salen a la cancha y Los Pumas esperan por los All Blacks

Este sábado se disputará la cuarta jornada de la Copa de Oro del Top 8 Cuyano 2025 de rugby , con partidos clave que pueden comenzar a marcar el rumbo de los equipos en la recta inicial del torneo. En tanto, en la agenda asoman los duelos de Los Pumas ante Nueva Zelanda.

Además de los partidos de primera por la Copa de Oro, en la jornada también habrá actividad en Intermedia y Pre-Intermedia. Mendoza, Liceo, San Juan y Teqüe serán locales en esta la fecha.

La agenda del fin de semana para la cuarta fecha de la Copa de Oro del rugby cuyano:

Liceo RC vs. CPBM (Peumayén)

15:00 hs

Referee: Juan Manuel Martínez

Intermedia: 13:30 hs (D. Diez)

Pre-Intermedia: no se juega

San Juan RC vs. Marista

15:00 hs

Referee: Cristian Bonilla

Intermedia: 13:30 hs (S. Vildoso)

Pre-Intermedia: 12:00 hs (B. Montaño)

Teqüe RC vs. Universidad Nacional de San Juan (UNSJ)

16:00 hs

Referee: Sebastián López

Intermedia: 14:15 hs (S. Gijón)

Pre-Intermedia: 12:30 hs (M. Lucero)

Cómo sigue la agenda del rugby con la participación de mendocinos

Además de la jornada que se llevará a cabo este fin de semana, cabe recordar que pronto tendrán acción Los Pumas en los primeros test matches del Rugby Championship 2025 ante Nueva Zelanda, que se disputarán en Córdoba y en Liniers. Allí, estarán presentes los mendocinos Juan Martín González y Rodrigo Isgró.

Los encuentros se llevarán a cabo el sábado 16 de agosto en el estadio Mario Alberto Kempes, en la provincia de Córdoba; y el sábado siguiente, 23 de agosto, en el José Amalfitani de Vélez Sársfield, en Buenos Aires.

Por otra parte, el Torneo del Interior A, que se encuentra en etapa de cuartos de final, se retomará recién el viernes 30 de agosto, con el duelo destacado entre Marista RC y Tala RC de Córdoba.

En tanto, por el Torneo del Interior B, Liceo RC buscará coronarse en la final, aunque para ello deberá vencer a Tucumán en el norte del país el sábado 30 de agosto.