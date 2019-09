Gallardo: "No me sorprendió la postura de Boca"

Marcelo Gallardo habló con los periodistas después del empate entre River y Boca en el estadio Monumental y se refirió al planteo que realizó Gustavo Alfaro, entrenador del Xeneize.

"No me sorprendió la postura de Boca en cuanto al planteo inicial, pero más allá de eso, de lo poco que ofreció, tengo que mencionar nuestra propuesta, esa que toma riesgos y asume la responsabilidad del protagonismo. Eso no lo vamos a negociar. Nos faltó contundencia, es cierto, pero también un día más de recuperación", indicó.

Y agregó: "Así y todo tengo que valorar nuestra propuesta. Desde el juego no tenemos nada que reprocharnos. Siempre intentamos. No me sirve hablar del planteo de los rivales. Si hacíamos un gol tal vez hubiese sido diferente. Pero nos faltó frescura para los últimos metros".

"Pero quizá el planteo sea el mismo para la Libertadores, tanto el de ellos como el nuestro, aunque la diferencia será que estaremos más frescos. Por eso remarqué que no tuvimos mucho descanso", enfatizó.

Al hacer mención a otras individuales, explicó que "Ignacio Fernández se recuperó bien después del partido en Paraguay pero Matías Suárez terminó más cargado. Por eso elegí a Lucas Pratto como titular", aclaró.

"Nosotros siempre sacamos conclusiones y no creo que cambie mucho la propuesta de uno u otro para los partidos que vienen. Con otra recuperación, lo que hicimos en el segundo tiempo lo podíamos haber hecho con continuidad, pero nos faltó resto. Ojalá cuando los enfrentemos estemos más frescos", cerró.