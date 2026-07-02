Gago volvió a dirigir tras el infarto y reveló el duro momento que vivió antes de la operación: "Una segunda oportunidad"

Gago volvió al banco de suplentes tras una recuperación que sorprendió por su rapidez y, luego del partido, rompió el silencio con un relato conmovedor.

Fernando Gago volvió a dirigir a la U de Chile tras el infarto y contó cómo vivió el momento más difícil de su vida.

Fernando Gago regresó este miércoles al banco de Universidad de Chile, apenas 13 días después de haber sido operado de urgencia por un infarto agudo de miocardio. Tras la derrota por 1-0 ante Unión La Calera por la Copa Chile, Pintita habló por primera vez de lo ocurrido y admitió que todavía intenta asimilar lo que le tocó vivir.

"Tengo una segunda oportunidad para seguir viviendo, esa es la realidad. Tenía una arteria tapada. Todavía no caigo de lo que me pasó, esa es la realidad", expresó. El ex DT de Boca, Racing y Chivas reveló que dirigió aquel encuentro sin saber la gravedad de su estado de salud. "Me desperté con molestias pensando que era algo de la tos, un malestar de haber dormido mal, pero nunca pensé que era lo que tenía", contó.

Además, explicó por qué decidió acompañar igualmente al plantel: "Si hubiese sabido que era algo tan grave me hubiese hecho los estudios por la mañana. Decidí estar con el plantel porque tengo bien en claro lo que significa esta profesión. Era un partido en el que yo creía y necesitaba estar".

Fernando Gago contó cómo atravesó el episodio que puso en riesgo su vida Fernando Gago volvió al banco de suplentes de la U. de Chile tras terminar su recuperación y así explicó en conferencia de prensa su estado de salud. pic.twitter.com/lfT9N3sYVS — SportsCenter (@SC_ESPN) July 2, 2026 El episodio ocurrió el 18 de junio, después del encuentro ante O'Higgins. Las molestias que inicialmente había minimizado derivaron en una internación de urgencia en la Clínica Alemana de Santiago, donde fue intervenido para restablecer la irrigación sanguínea del corazón. Tras recibir el alta médica y continuar la recuperación de forma ambulatoria, el entrenador pudo volver rápidamente a su actividad. "Cuando terminó el partido yo me sentía igual que en todo el día, nunca me sentí mal o de peor forma de esa molestia que tenía", recordó.