Futsal: la durísima sanción a los equipos tras el incidente con barras en San Martín

Luego de la suspensión del encuentro entre Municipalidad de San Martín e Independiente Rivadavia por la División de Honor de Futsal, la organización sancionó duramente a ambos equipos.

La fiesta del futsal quedó empañada en el estadio Municipal Torito Rodríguez cuando el encuentro que se disputaba entre Municipalidad de San Martín e Independiente Rivadavia fue suspendido tras un incidente que involucró a un grupo de hinchas que ingresaron violentamente al lugar durante la noche del jueves. Luego de lo sucedido, la organización dispuso una dura sanción para ambos equipos.

El encuentro, correspondiente a los cuartos de final de la División de Honor del futsal argentino, fue suspendido cuando iban pocos minutos del primer tiempo y, luego de reunirse, el tribunal de penas de la CAFS (Confederación Argentina Futsal - Fútbol de Salón) resolvió descalificar a ambos equipos tras lo ocurrido.

La decisión se basa en el informe arbitral y, además, explica los motivos por los cuales la descalificación alcanza a ambas instituciones: “La Municipalidad de San Martín por causar a través de su parcialidad de (sic) suspensión del encuentro, mientras que Independiente Rivadavia se negó a reanudar el juego, superado el incidente y con las garantías dadas por la organización y la presencia policial”, explicó la CAFS en el comunicado.

Fue una noche triste para el futsal. Salón Auténtico A su vez, la organización también confirmó que el estadio en donde ocurrieron los hechos, el polideportivo municipal Torito Rodríguez de San Martín, quedará inhabilitado por lo que resta del torneo.

La suspensión llegó cuando ya estaban definidos tres de los cuatro semifinalistas. Marmolería de Corrientes, Flamengo de Comodoro Rivadavia y Alemán de Mendoza habían conseguido su lugar entre los cuatro mejores, mientras que el cruce entre Municipalidad de San Martín e Independiente Rivadavia debía definir el último pasaje. Es por ello que, tras el fallo de la CAFS, el equipo de la Patagonia accederá directamente a la final del torneo.