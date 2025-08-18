"Fue un desastre": el profundo malestar de Daniel Vila luego del partido en el Malvinas Argentinas

El presidente de Independiente Rivadavia apuntó contra una situación en particular que se dio durante el encuentro ante Boca.

Daniel Vila se refirió a la derrota del equipo de Berti y además apuntó contra el operativo de seguridad. Foto: Independiente

Una vez terminado el partido, que terminó con derrota para Independiente Rivadavia por 3 a 0 ante Boca, por la quinta fecha del torneo Clausura de primera división, el presidente de la Lepra Daniel Vila no ocultó su malestar frente a una situación puntual que se dio en el marco del encuentro que se disputó en el Malvinas Argentinas.

El máximo directivo del club del Parque apuntó contra los encargados del operativo de seguridad que se brindó este domingo, debido a fallas en algunas cuestiones que se dieron en la previa del partido y los altos costos que demandó para la institución.

Lepra - Boca 9 Los hinchas de Independiente Rivadavia coparon el Malvinas Argentinas en el partido con Boca. En su cuenta de X, el dirigente expresó: “Hoy volvió la fiesta del fútbol a Mendoza. Nos tocó perder. El público impecable! No así el operativo policial a cargo de los comisarios VICENCIO y ALONSO. El gobierno cobró $70 millones por la seguridad y FUE UN DESASTRE! Felicitaciones por el comportamiento a todos los hinchas!”

El motivo del profundo malestar de Daniel Vila Vila hizo referencia a algunas situaciones puntuales que se dieron antes del partido, como la fuerte requisa a hinchas de Independiente Rivadavia, que remarcó que fue mucho más exhaustiva que a los simpatizantes de Boca, como así también a la falta de custodia policial a los árbitros y a los planteles en su ingreso al estadio, que podría generar consecuencias para la institución.