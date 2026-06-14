Fórmula 2: Nicolás Varrone terminó decimotercero en Barcelona y no pudo sumar puntos

Nicolás Varrone cerró su participación en Barcelona sin poder sumar puntos en la carrera principal de la Fórmula 2 . El piloto argentino de Van Amersfoort Racing finalizó decimotercero después de una competencia que había comenzado con expectativas mucho más alentadoras.

La actuación de Varrone tuvo dos etapas muy marcadas. Tras largar desde la sexta posición, el argentino realizó una buena partida y rápidamente se metió entre los cinco primeros, alimentando la ilusión de pelear por un lugar en la zona de puntos.

Sin embargo, el desarrollo de la carrera terminó jugando en su contra. La estrategia elegida por el equipo neerlandés, que apostó por comenzar con neumáticos blandos y completar gran parte de la prueba con el compuesto duro, no dio el resultado esperado.

La parada en boxes llegó en la vuelta 14. Desde ese momento, Varrone intentó completar los 42 giros con neumáticos duros, pero el rendimiento del compuesto comenzó a caer progresivamente.

Con el paso de las vueltas, el argentino perdió ritmo respecto de sus rivales y fue cediendo posiciones hasta quedar fuera de la pelea por los puntos. Finalmente cruzó la meta en el decimotercer lugar, lejos del top 10.

La victoria en la carrera principal quedó en manos del brasileño Rafael Camara, de Invicta Racing. Sin embargo, el resultado sufrió modificaciones horas después de la bandera a cuadros. El búlgaro Nikola Tsolov, que había cruzado la meta en la segunda posición, recibió una penalización de cinco segundos tras una investigación de los comisarios deportivos. La sanción estuvo relacionada con una maniobra sobre el italiano Gabriele Minì en las curvas 10 y 11.

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Según informó la FIA, los comisarios revisaron imágenes de las cámaras de seguridad, tomas aéreas y material de alta resolución antes de concluir que Tsolov completó el adelantamiento fuera de los límites de la pista, una acción que infringe el reglamento deportivo de la categoría.

Colnaghi también cerró Barcelona sin puntos

La jornada tampoco fue favorable para Mattia Colnaghi en la Fórmula 3. El piloto argentino de MP Motorsport terminó decimoctavo en la carrera principal y completó un fin de semana complicado en el circuito catalán. Colnaghi había logrado avanzar algunas posiciones en el arranque y se ubicaba decimoquinto, cerca de la pelea por los puntos. Sin embargo, un incidente con el danés Noah Stromsted terminó condicionando su carrera.

Tras el despiste provocado en esa acción, el argentino cayó hasta el decimonoveno puesto. Aunque pudo recuperar una posición en el tramo final, cruzó la bandera a cuadros en el decimoctavo lugar. El resultado completó un paso difícil por Barcelona para Colnaghi, que además había abandonado la carrera sprint disputada el sábado.

mattia colnaghi Colnaghi terminó decimoctavo en Barcelona y cerró un fin de semana para el olvido. Instagram @matticolnaghii

La victoria en Fórmula 3 quedó en manos del francés Théophile Naël, mientras que Hiyu Yamakoshi y Ugo Ugochukwu completaron el podio. Este último continúa al frente del campeonato.

Próxima parada: Austria

Tanto la Fórmula 2 como la Fórmula 3 tendrán ahora una breve pausa antes de regresar a la actividad. La próxima fecha de ambas categorías se disputará dentro de dos semanas en Austria, donde Varrone buscará volver a la pelea por los puntos y Colnaghi intentará dejar atrás un fin de semana adverso para recuperar terreno.