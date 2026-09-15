Fin de una era en el tenis: Djokovic salió del Top 10 por primera vez en ocho años

La derrota ante Mariano Navone en la primera ronda del US Open provocó la caída de Novak Djokovic al puesto 12° en el ranking ATP.

La derrota de Novak Djokovic ante Mariano Navone en la primera ronda del US Open tuvo consecuencias mucho más profundas que una eliminación inesperada. El serbio perdió los puntos que necesitaba defender y, con la actualización del ranking ATP, cayó del quinto al duodécimo puesto. Pero el descenso de Nole también provocó un hecho que marca un antes y un después en la historia reciente del tenis.

Por primera vez en casi 24 años, ninguno de los integrantes del legendario Big 3 aparece entre los diez mejores jugadores del mundo. Con Roger Federer retirado desde 2022 y Rafael Nadal desde 2024, Djokovic era el último representante de aquella generación que todavía se mantenía en la élite. Su salida del Top 10 puso punto final a una era que parecía interminable.

Djokovic salió del top 10 tras 8 años y luego de 24 temporada, no aparece ningún integrante del Big Three entre los 10 mejores Para encontrar la última clasificación sin Federer, Nadal ni Djokovic dentro de los diez primeros hay que retroceder hasta la semana del 7 de octubre de 2002. En aquel momento, Lleyton Hewitt ocupaba el primer lugar del ranking y ninguno de los tres protagonistas que dominarían el tenis durante las siguientes dos décadas había conseguido todavía instalarse de manera definitiva entre los mejores.

Djokovic se despidió de Roland Garros. EFE En el caso particular de Djokovic, la caída también terminó con una racha impresionante. El serbio no abandonaba el Top 10 desde julio de 2018, por lo que acumuló más de ocho años consecutivos dentro de ese selecto grupo. Durante ese período consiguió nueve de los 24 títulos de Grand Slam que tiene en su carrera, además del histórico oro olímpico conquistado en París 2024.