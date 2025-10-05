Fernando Alonso explotó contra su equipo tras una pésima parada en boxes: "Desconectaré la radio"

Fernando Alonso vivió un momento frustrante en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1. El asturiano, que había logrado un inicio brillante partiendo desde el 10º lugar con neumáticos blandos, escaló rápidamente hasta el 8º puesto y mostró un ritmo competitivo en la primera parte de la carrera. Con una estrategia arriesgada y bien ejecutada, consiguió gestionar sus gomas mejor que rivales directos como Bearman y Hadjar.

Sin embargo, todo ese esfuerzo se desvaneció en el momento crucial. Cuando ingresó a boxes para cambiar neumáticos, Aston Martin sufrió un problema con la pistola de la rueda delantera derecha y la detención se extendió a 9,2 segundos, muy lejos de los habituales 2 o 3. Ese error lo hizo perder varias posiciones en pista y salir 15º, aunque con la proyección de pelear apenas por el último punto en juego.

La pésima parada de Fernando Alonso en boxes Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1974819918987026505&partner=&hide_thread=false 9.2 SEGUNDOS LA PARADA DE ALONSO... #SingaporeGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/3ncrXr9kqh — SportsCenter (@SC_ESPN) October 5, 2025

El contraste con lo que podía haber sido un sólido 8º puesto generó la bronca del bicampeón. Apenas volvió a pista y mientras el equipo trataba de alentarlo desde el muro, Alonso dejó clara su molestia con un mensaje contundente en la radio: "Si me hablas en cada vuelta desconectaré la radio".