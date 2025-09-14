Federal A: San Martín, el único mendocino en carrera, ya conoce a su rival en los playoff

Atlético San Martín es el único mendocino que sigue en carrera tras cerrarse esta tarde la primera etapa de la Fase Reválida del Torneo Federal A . El Chacarero perdió 1 a 0 en Viedma frente a Sol de Mayo , pero ya estaba clasificado desde la fecha anterior. Ahora, jugará la segunda etapa, que será con formato de playoff. Su rival será Sarmiento de La Banda , de Santiago del Estero, que viene de la Zona Campeonato.

En tanto, Huracán Las Heras no pudo con Juventud Unida de San Luis y, a pesar del buen empate de visitante (1 a 1), no le alcanzó y no pudo meterse entre los cinco clasificados, por lo que se le terminó el año.

El otro conjunto mendocino, Gutiérrez, ya había consumado su descenso de categoría hace un par de fechas , perdiendo todos los encuentros de la Fase Reválida y jugará el próximo Torneo Regional Amateur.

Tras haberse completado este domingo la segunda etapa del torneo, los 8 clasificados de la Zona Campeonato a los playoff irán en busca del primer ascenso. Los cruces de cuartos de final serán:

Mientras tanto, los 10 equipos que quedaron afuera de la Zona Campeonato, más los 10 clasificados de la Fase Reválidada, entre ellos el Atlético Club San Martín, se preparan para continuar con la segunda etapa de la Reválida. Antes deberán esperar a los 4 equipos que queden eliminados en los cuatros de final de la Zona Campeonato. Es decir, esta instancia la jugarán 24 equipos, 12 partidos.

Cuáles serán las cruces de la segunda etapa de la reválida:

Perdedor Cuartos de Final 1 vs. Juventud Unida de San Luis

Perdedor Cuartos de Final 2 vs. El Linqueño

Perdedor Cuartos de Final 3 vs. Sol de Mayo

Perdedor Cuartos de Final 4 vs. Sportivo Las Parejas

Sarmiento de La Banda vs. San Martín (Mza)

Atenas de Río Cuarto vs. Sarmiento de Resistencia

9 de Julio de Rafaela vs. Germinal de Rawson

Costa Brava vs. Bartolomé Mitre

Juventud Antoniana vs. Boca Unidos

Villa Mitre vs. Guillermo Brown de Madryn

Independiente de Chivilcoy vs. Douglas Haig

Cipoletti vs. Kimberley

* Las llaves serán ida (5/10) y vuelta (12/10)

* Los primeros definirán de local



Un dato importante en la continuidad del torneo Federal A es que a las siguientes instancias de la Fase Reválida se irán sumando los equipos que vayan quedando eliminados en la Zona Campeonato, incluso el que pierda la final por el primer ascenso.