Insólito cambio en el Federal A: Gutiérrez se quedó sin jugadores y el arquero suplente jugó de 9

Tomás Clavijo es el arquero suplente de Gutiérrez, que ya descendió y que terminó el Federal A con lo justo. Este sábado, tuvo que entrar a jugar de delantero.

Se terminó el sufrimiento para Gutiérrez Sport Club. En un año marcado por la crisis institucional, debido a la mala gestión de sus dirigentes, el equipo perdió la categoría y deberá volver a empezar, con gente nueva, con hinchas que le pusieron el pecho a la situación y que querían cerrar el Torneo Federal A en la cancha. Y así lo hicieron.

Con algunos detalles que quedarán en el recuerdo y que no fueron para nada gratos. Por ejemplo, en la Fase Reválida, el equipo perdió todo, los 9 partidos que disputó.

En ese contexto, este sábado Gutiérrez cayó 1 a 0 con Guillermo Brown de Madryn, líder de la zona, en su estadio de calle Boedo, el Anselmo Zingaretti, gracias al gol de Alan Silva para los visitante.

El arquero celeste, de 9 El momento insólito del partido ocurrió a los 29 minutos del segundo tiempo, cuando el Celeste necesitó hacer una variante y no tenía más jugadores de campo en el banco de suplentes, ya que los últimos encuentros tuvo que afrontarlos solo con un plantel de 15 jugadores, debido a las más de 10 rescisiones de contrato que implementó la nueva dirigencia por las deudas salariales. Apenas cuatro cambios para cerrar el torneo.

¿Qué pasó? El DT Rodrigo Alessandrello tuvo que mandar a la cancha al arquero suplente, Tomás Clavijo, con la número 15, a jugar de delantero centro. De hecho, hasta intervino en varias jugadas.