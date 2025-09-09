Gutiérrez quiere despedirse con su gente: el presidente del club pidió colaboración en las redes

Gutiérrez, que ya perdió la categoría, quiere jugar su último partido con su público. El presidente, Seba Fernández, solicitó ayuda de los hinchas.

Gutiérrez Sport Club jugará su último partido en el Federal A este fin de semana. Ya consumado el descenso, el Cele quiere despedirse de la categoría con su público en las tribunas e inició una campaña para pedirle colaboración a los hinchas.

El mal momento institucional y deportivo del club hizo que la despedida sea dolorosa por las formas, pero necesaria para enderezar el rumbo, sobre todo, desde lo económico.

Gutiérrez Gutiérrez perdió todos los partidos de la Reválida. @ArgentinaFCOK

Es por eso que en los últimos encuentros, de local, Gutiérrez aprovechó para jugar a puertas cerradas y evitar así los gastos que significa abrir el estadio al público. Pero quieren, sus dirigentes, que la despedida tenga otro color y que los hinchas puedan acompañar a los chicos que se quedaron hasta el final, a pesar de todo.

El mensaje del presidente El Cele enfrenta este fin de semana a Guillermo Brown de Madryn, líder de la zona, y el presidente del club, Sebastián Fernández, quien se hizo cargo del difícil momento junto a un grupo de hinchas, lanzó un mensaje para pedir colaboración a sus hinchas, en la previa del partido.