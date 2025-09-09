Gutiérrez quiere despedirse con su gente: el presidente del club pidió colaboración en las redes
Gutiérrez, que ya perdió la categoría, quiere jugar su último partido con su público. El presidente, Seba Fernández, solicitó ayuda de los hinchas.
Gutiérrez Sport Club jugará su último partido en el Federal A este fin de semana. Ya consumado el descenso, el Cele quiere despedirse de la categoría con su público en las tribunas e inició una campaña para pedirle colaboración a los hinchas.
El mal momento institucional y deportivo del club hizo que la despedida sea dolorosa por las formas, pero necesaria para enderezar el rumbo, sobre todo, desde lo económico.
Te Podría Interesar
Es por eso que en los últimos encuentros, de local, Gutiérrez aprovechó para jugar a puertas cerradas y evitar así los gastos que significa abrir el estadio al público. Pero quieren, sus dirigentes, que la despedida tenga otro color y que los hinchas puedan acompañar a los chicos que se quedaron hasta el final, a pesar de todo.
El mensaje del presidente
El Cele enfrenta este fin de semana a Guillermo Brown de Madryn, líder de la zona, y el presidente del club, Sebastián Fernández, quien se hizo cargo del difícil momento junto a un grupo de hinchas, lanzó un mensaje para pedir colaboración a sus hinchas, en la previa del partido.
"¿Nos das una mano? Estuvimos juntos desde el principio. Logramos muchas cosas gracias a tu colaboración. Dijimos que la única forma de terminar esta reválida era pateando la pelota. No había otra forma. Nuestro club está lleno de historia, de lealtades y glorias. Lo vamos a defender hasta el final", dice el texto acompañado del video, en el que el máximo dirigente pone la cara.