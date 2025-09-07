San Martín y Huracán, sin margen de error: a qué hora juegan los mendocinos por el Federal A

San Martín y Huracán Las Heras deben ganar esta tarde si quieren seguir en carrera en el Federal A. A quiénes enfrentan y a qué hora.

El Atlético Club San Martín y Huracán Las Heras no tienen margen de error. Al Chacarero, los malos resultados de las últimas fechas lo bajaron de la punta de la Zona A de la Fase Reválida, mientras que al Globo lo sacaron de la zona de clasificación. Es por eso que hoy deben ganar si quieren seguir en competencia en el Federal A.

Los de Christian Corrales eran los punteros del grupo hasta hace dos fechas, pero los empates ante Guillermo Brown de Madryn y Huracán Las Heras, y la derrota con Juventud Unida lo bajaron hasta la quinta posición.

Por su parte, los de la dupla Alejandro De La Riba-Osvaldo Gullace, que estaban entre los cinco mejores, cayeron al séptimo lugar tras la igualdad con el Chacarero y la derrota con Brown.

Es por eso que hoy ambos deben recuperarse, urgente, si no quieren dejar pasar la chance de clasificarse, a falta de 2 partidos para el cierre de la etapa.

Los encuentros de esta tarde Hoy San Martín recibe a Gutiérrez, en el estadio Libertador San Martín, por la fecha 8. El León enfrentará al otro equipo de la provincia, que ya descendió y que ha perdido todos los encuentros de esta Fase Reválida. El partido comenzará a las 17.