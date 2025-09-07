San Martín ganó y se metió en la próxima instancia y Huracán Las Heras quedó con un pie afuera

El Atlético Club San Martín hizo lo que debía esta tarde, ante el descendido Gutiérrez Sport Club y se quedó con un triunfo necesario para avanzar a la próxima instancia de la Fase Reválida del Torneo Federal A .

Después de una serie de resultados negativos, que lo bajaron de la punta, el Chacarero venció 2 a 0 al Cele , en el estadio Libertador San Martín, y escaló a la segunda posición de la tabla, ya sin chances de caer más allá de la quinta colocación, a falta de una fecha para el final de la segunda etapa del certamen.

El León ganó gracias a dos tantos de Ignacio Castro , el primero a los 16 del primer tiempo, y el segundo, a los 37, también de la etapa inicial.

San Martín ahora es escolta de Guillermo Brown de Madryn , con 15 puntos, dos menos que el líder. Mientras que Gutiérrez sigue estancado en el fondo con 0 puntos.

Huracán Las Heras debía ganar esta tarde para soñar con avanzar a la próxima instancia, pero cayó de local con Santamarina de Tandil , 2 a 1.

El equipo de la dupla Alejandro de la Riba - Osvaldo Gullace empezó perdiendo por un gol de Martín Comachi a los 37 minutos del primer tiempo, lo igualó gracias al tanto de Agustín Muñoz, a los 23 del complemento, y lo perdió debido a otra conquista de Comachi, a 15 minutos del final.

La derrota deja muy complicados a los lasherinos, que quedaron octavos, con 10 unidades, a tres puntos de Germinal, el quinto. Ahora, deberán ganar en la última jornada y esperar una serie de resultados favorables en otras canchas.

Las posiciones de la Zona B de la Fase Reválida

Guillermo Brown - 17 pts.

San Martín - 15 pts.

Círculo Deportivo - 13 pts.

Juventud Unida - 13 pts.

Germinal - 13 pts

Sol de Mayo - 12 pts.

Santamarina - 10 pts.

Huracán Las Heras - 10 pts.

Estudiantes - 8 pts.

Gutiérrez - 0 pts.

* Los primeros cinco clasifican a la segunda etapa de la Reválida

La novena y última fecha de la Zona