San Martín ganó y se metió en la próxima instancia y Huracán Las Heras quedó con un pie afuera
El Atlético San Martín venció 2 a 0 a Gutiérrez y con la victoria se clasificó a la próxima instancia de la Reválida. Huracán cayó de local y se complicó.
El Atlético Club San Martín hizo lo que debía esta tarde, ante el descendido Gutiérrez Sport Club y se quedó con un triunfo necesario para avanzar a la próxima instancia de la Fase Reválida del Torneo Federal A.
Después de una serie de resultados negativos, que lo bajaron de la punta, el Chacarero venció 2 a 0 al Cele, en el estadio Libertador San Martín, y escaló a la segunda posición de la tabla, ya sin chances de caer más allá de la quinta colocación, a falta de una fecha para el final de la segunda etapa del certamen.
El León ganó gracias a dos tantos de Ignacio Castro, el primero a los 16 del primer tiempo, y el segundo, a los 37, también de la etapa inicial.
San Martín ahora es escolta de Guillermo Brown de Madryn, con 15 puntos, dos menos que el líder. Mientras que Gutiérrez sigue estancado en el fondo con 0 puntos.
El Globo y una derrota muy dolorosa
Huracán Las Heras debía ganar esta tarde para soñar con avanzar a la próxima instancia, pero cayó de local con Santamarina de Tandil, 2 a 1.
El equipo de la dupla Alejandro de la Riba - Osvaldo Gullace empezó perdiendo por un gol de Martín Comachi a los 37 minutos del primer tiempo, lo igualó gracias al tanto de Agustín Muñoz, a los 23 del complemento, y lo perdió debido a otra conquista de Comachi, a 15 minutos del final.
La derrota deja muy complicados a los lasherinos, que quedaron octavos, con 10 unidades, a tres puntos de Germinal, el quinto. Ahora, deberán ganar en la última jornada y esperar una serie de resultados favorables en otras canchas.
Las posiciones de la Zona B de la Fase Reválida
- Guillermo Brown - 17 pts.
- San Martín - 15 pts.
- Círculo Deportivo - 13 pts.
- Juventud Unida - 13 pts.
- Germinal - 13 pts
- Sol de Mayo - 12 pts.
- Santamarina - 10 pts.
- Huracán Las Heras - 10 pts.
- Estudiantes - 8 pts.
- Gutiérrez - 0 pts.
* Los primeros cinco clasifican a la segunda etapa de la Reválida
La novena y última fecha de la Zona
- Sol de Mayo - San Martín
- Germinal - Círculo Deportivo
- Santamarina - Estudiantes de San Luis
- Gutiérrez - Guillermo Brown de Madryn
- Juventud Unida - Huracán Las Heras