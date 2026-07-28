FADEP respondió a las acusaciones del ex entrenador: "Las cosas están bajo control"

Las declaraciones públicas de Carlos Hernández , ex entrenador del equipo de Liga Mendocina de FADEP, generaron repercusión en el fútbol mendocino. Luego de sus cuestionamientos hacia la conducción del club, quien salió a responder fue Carlos Gil , coordinador deportivo de la institución, durante una entrevista con Titulares y Suplentes , por MDZ Radio.

Lejos de entrar en una confrontación, Gil defendió el trabajo que viene realizando la institución y reconoció que el club atraviesa un proceso de reordenamiento económico producto del crecimiento deportivo de los últimos años.

"La verdad no esperábamos algo así de Charly Hernández. Después cada uno tiene derecho a hacer lo que considera correcto, pero de parte del club hay muchas cosas que nos avalan. Somos un club profesional y nos agarró una transición que, con el cambio de torneo, nos costó un poco desde lo económico, pero lo estamos acomodando. Del lado nuestro estamos tranquilos y sentimos que estamos haciendo las cosas bien", expresó.

Uno de los temas que más ruido generó fue la situación contractual del ex entrenador. Sobre ese punto, Gil fue claro.

"Con Charly acordamos terminar el vínculo. Se le debe el último mes, pero los anteriores ya fueron abonados con cheques", explicó.

También hizo referencia a la situación de Ramón Liquín, otro de los nombres que había aparecido en la polémica, con un supuesta deuda.

"Ramón es una persona de 62 años, muy querida dentro del club. Es un referente. Hoy está a cargo de una categoría y el club lo está acompañando. Los profesores de las categorías y Ramón están cobrando."

"Sebastián Torrico me ha delegado las cosas que pasan acá en el club"

Gil también se refirió a una de las críticas relacionadas con la conducción del club y el rol del presidente Sebastián Torrico.

"Soy amigo de Diego Piozzini y de Charly Hernández. Ellos creen que si Torrico no les atiende el teléfono es un destrato, pero hay muchas cuestiones que él no maneja directamente y que las resuelvo yo."

El coordinador explicó además cómo funciona la estructura dirigencial de FADEP.

"Somos un club que tiene apenas 13 años de historia. No recibimos ayuda del Municipio, ni del Gobierno, ni de nadie. Todo lo genera Sebastián Torrico y muchas de esas responsabilidades él me las delega a mí."

La realidad económica del Federal A

Gil reconoció que el fútbol argentino atraviesa un momento complejo y aseguró que FADEP no es la excepción.

"El grupo del Federal A es prácticamente un plantel de Primera. En algún momento los jugadores estuvieron atrasados en los sueldos, pero hoy se están poniendo al día. Me saco el sombrero con ellos porque han acompañado siempre. Sebastián Torrico tiene el compromiso y la responsabilidad de pagarles a todos. Todos los jugadores tienen contrato.

Carlos Gil es el coordinador deportivo de Fadep. Prensa Fadep

El esfuerzo de los juveniles

Otro de los puntos que explicó fue cómo se sostiene el proyecto de inferiores, que actualmente compite tanto en los torneos nacionales de AFA como en el Federal A.

"Nosotros jugamos el Nacional B de AFA y también el torneo del Federal A. Los viajes son muy costosos porque el club no tiene los recursos suficientes. Los chicos que viajan pagan su traslado y cuando somos locales, les pedimos una colaboración de 3.000 pesos a los jugadores convocados para atender al equipo visitante. Se junta una parte por categoría y la diferencia la pone el club."

Según Gil, esa colaboración responde únicamente a una cuestión económica.

"No tenemos otro ingreso más que el esfuerzo que hace Sebastián Torrico. No tenemos una gran hinchada ni apoyo externo. Los padres también ayudan muchísimo para que todo esto siga funcionando."

Un mensaje para las familias

Sobre el cierre de la entrevista, Carlos Gil buscó transmitir tranquilidad a quienes forman parte del día a día de FADEP.

"Quiero llevar tranquilidad a las familias, a los jugadores y a toda la gente que trabaja en el club. La estructura sigue siendo la misma, las cosas están normales y bajo control. Estamos atravesando un momento de reorganización, pero seguimos trabajando para cumplir con todos y para que el club continúe creciendo."

Con estas declaraciones, FADEP fijó oficialmente su postura tras las críticas realizadas por Charly Hernández y ratificó que, pese a las dificultades económicas que atraviesa gran parte del fútbol argentino, el proyecto deportivo continuará con la misma estructura y el mismo objetivo de consolidarse en las competencias nacionales.