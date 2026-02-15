FADEP juega la final por el ascenso al Federal A ante La Amistad

FADEP enfrenta a La Amistad en la final por el ascenso al Federal A. Mendoza busca otro histórico salto de categoría.

La Fundación Amigos por el Deporte (FADEP) de Mendoza enfrenta este domingo 15 de febrero desde las 17 a La Amistad de Cipolletti en Villa Mercedes (San Luis), en la gran final única por uno de los ascensos al Torneo Federal A del Torneo Regional Amateur.

Los dirigidos por Diego Pozo, campeones de la Región Cuyo, ya tienen el once confirmado y buscarán hacer historia ante un duro rival que viene de superar a Boxing de Río Gallegos.

Diego Pozo y su ilusión como entrenador de FADEP.





FADEP va por la gloria El partido se jugará en el estadio Osvaldo Centioni de Jorge Newbery; si termina igualado al cabo de los 90 minutos, la definición será por penales.





Los titulares serán Cristian Aracena; Ezequiel Bonacorso, Bruno Costella, Ignacio Lucero y Federico Pérez; Brian Zabaleta, Nicolás Igartua, Pablo Dellarole y Matías Navarro; Matías Persia y Gonzalo Klusener.