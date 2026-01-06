Ever Banega tiene nuevo club y se cruzará con Newell's en el Torneo Apertura

Tras cerrar su etapa en Newell's, Ever Banega seguirá su carrera en la Liga Profesional y enfrentará a su exequipo en el próximo Torneo Apertura.

Luego de su salida de Newell's Old Boys, Ever Banega acordó su llegada a otro club de Primera división.

El mercado de pases sigue dejando movimientos fuertes en el fútbol argentino y uno de ellos tiene como protagonista a Ever Banega. El mediocampista no renovó su contrato con Newell's y ya tiene definido su próximo destino en la Liga Profesional.

Con 37 años y una extensa trayectoria internacional -con pasos por Valencia, Atlético de Madrid, Inter de Milán y Sevilla-, Banega encontró rápidamente nuevo rumbo para seguir ligado al fútbol profesional. Además, fue parte de la Selección argentina en las Copas América de 2011, 2015 y 2016.

Ever Banega continuará su carrera en Defensa y Justicia Mariano Soso.jpg Mariano Soso, DT de Defensa y Justicia, fue clave para el arribo de Ever Banega, a quien dirigió en Newell's. Tras varias charlas, Defensa y Justicia acordó su incorporación por una temporada. Mariano Soso, quien ya lo dirigió durante su paso por la Lepra, fue clave para destrabar la negociación. El contrato del mediocampista se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2026.

El rosarino, surgido de las inferiores de Boca, club con el que ganó la Copa Libertadores 2007, se sumará a un plantel que ya presentó como flamantes refuerzos a Rubén Botta y Héctor David Martínez. En las próximas horas, Banega se realizará la revisión médica y firmará su vínculo con el Halcón de Florencio Varela.