Esteban Solari: su futuro en Godoy Cruz y un mensaje para Di María

En la zona mixta del estadio Malvinas Argentinas , Esteban Solari se paró con su casi metro ochenta y cinco y volvió a hacerle frente a los micrófonos. De buen humor, el entrenador de Godoy Cruz no tuvo problemas en volver a hablar luego de la conferencia de prensa y dejó títulos importantes.

"Después de este partido tengo que decir que tenemos muchas fuerzas para seguir y muchas cosas por mejorar y trabajar. Ser primero de un grupo con Gremio en un torneo internacional no es fácil y se lo dije a los jugadoers. Tenemos que disfrutar este momento", dijo, todavía con el traje azul tombino.

A modo de balance, el DT esquivó hacer un promedio de su estadía en el club: "Evaluamos procesos, no resultados. No puedo ponerme un puntaje. Estamos conformes y creemos que cerramos un balance más que positivo, todavía con ítems a perfeccionar".

Ya antes de perderse en la escalinata rumbo al vestuario, Esteban Solari aprovechó para referirse al tema Di María, dado que lo une un fuerte vínculo por nacer en Rosario: "Nos enteramos camino al estadio. Me puso realmente feliz la noticia. Ángel siempre quiso terminar ahí y podrá hacerlo. Le hace bien a la ciudad y le deseo lo mejor, pero después de la primera fecha, ja".

Esteban Solari y la vuelta al Feliciano Gambarte

Consultado sobre el ansiado preestreno del estadio propio, el entrenador del Tomba también se imaginó en un futuro inmediato: "No le doy importancia a ser el entrenador en la vuelta al Gambarte, no me fijo en esas cosas. Soy consciente que es un enorme esfuerzo de todos y será un privilegio estar ahí", cerró.