Escándalo en la Copa Africana de Naciones a horas de la final, Senegal denunció a Marruecos: el motivo

A un día de la final de la Copa Africana de Naciones, los Leones de la Teranga acusó a la organización del país anfitrión por no cumplir los protocolos de seguridad.

En la antesala de la final de la Copa Africana de Naciones, prevista para este domingo desde las 16 entre Senegal y Marruecos, el certamen quedó envuelto en una fuerte polémica. La Federación Senegalesa de Fútbol (FSF) difundió un comunicado oficial en el que acusó a la organización del país anfitrión y rival en la definición de no haber cumplido con los protocolos de seguridad correspondientes y de haber entorpecido la preparación de su delegación en las horas previas al partido decisivo.

Senegal denunció a Marruecos a un día de la final de la Copa Africana de Naciones Desde el entorno de los Leones de la Teranga apuntaron directamente contra las autoridades marroquíes por presuntas irregularidades durante su estadía en Rabat, sede de la final. Según denunciaron, no se respetaron las normas reglamentarias establecidas para garantizar condiciones adecuadas antes del encuentro que definirá al campeón continental: "La FSF denuncia la ausencia manifiesta de dispositivos de seguridad adecuados a la llegada de nuestra selección a la estación ferroviaria de Rabat. Esta deficiencia expuso a los jugadores y al cuerpo técnico a la proximidad de los hinchas locales, algo que se aleja de los estándares de una competición de esta envergadura y de una final continental", comenzaron explicando.

"En cuanto a la logística hotelera, la FSF informa que ha puesto una protesta oficial. Tras esta diligencia, un establecimiento hotelero de cinco estrellas fue finalmente atribuido a nuestro equipo, garantizando las condiciones para la disputa de la final", continuaron.

Por su parte, Pape Thiaw, entrenador de la Selección de Senegal, dio su opinión al respecto y fue contundente: "Lo que pasó ayer es anormal. Un equipo como Senegal no puede simplemente caer y encontrarse en medio de una multitud como esa. Los jugadores estaban en peligro. Cualquier cosa podría haber pasado, enfrentándose a gente con malas intenciones".

Los inconvenientes se trasladaron al lugar de entrenamiento previo a la gran final. “La FSF notificó a la CAN su rechazo a tener que entrenar en el complejo Mohamed VI. Esta decisión se debe a que estas instalaciones constituyen la base del equipo rival, lo que plantea una cuestión de equidad deportiva. Además, la FSF especifica que, hasta la fecha, aún no ha recibido notificación del lugar de entrenamiento de la selección senegalesa previo a la final”, informaron.